ONU lansează o comisie pentru controlul inteligenței artificiale: „Ştiinţa informează, dar oamenii decid”

Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că omenirea „se îndreaptă spre necunoscut” în fața avansului rapid al inteligenței artificiale și a anunțat crearea unei comisii internaționale care să analizeze modul în care poate fi asigurat controlul uman asupra acestei tehnologii. Declarațiile au fost făcute la Summitul Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi.

Guterres a cerut vineri „mai puţină agitaţie şi mai puţină frică” în jurul inteligenţei artificiale şi a anunţat crearea unei comisii ONU pentru a examina "controlul uman" asupra acestei tehnologii, relatează Agerpres.

„Ştiinţa informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan”, a declarat Guterres la Summitul Mondial al Inteligenţei Artificiale, care se încheie vineri la New Delhi.

El a anunţat crearea unei comisii formate din 40 de oameni de ştiinţă internaţionali „pentru a completa cunoştinţele noastre despre AI şi pentru a evalua efectele sale reale asupra economiilor şi a societăţilor, astfel încât toate ţările, indiferent de capacităţile lor în domeniul AI, să aibă aceeaşi claritate”.

„Dacă vrem ca AI să servească umanităţii, politica noastră nu se poate baza pe presupuneri, agitaţie sau dezinformare. Avem nevoie de fapte pe care le putem crede şi împărtăşi”, a insistat Guterres. „Când înţelegem ce pot şi ce nu pot face sistemele, putem lua decizii pentru a implementa măsuri de siguranţă mai inteligente şi adaptate riscurilor”.

„Ne îndreptăm spre necunoscut. Inovaţia în domeniul inteligenţei artificiale avansează cu viteza luminii şi depăşeşte capacitatea noastră colectivă de a o înţelege şi chiar de a o guverna”, a subliniat şeful ONU.

Mesajul este simplu: mai puţină agitaţie, mai puţină frică, mai multe fapte şi dovezi.

A patra reuniune de acest fel, summitul de la New Delhi, care se desfăşoară până vineri, reuneşte aproximativ douăzeci de şefi de stat şi de guvern şi figuri importante din industria tehnologică globală pentru a discuta despre progresul şi riscurile asociate cu AI.

