Live TV

ONU lansează o comisie pentru controlul inteligenței artificiale: „Ştiinţa informează, dar oamenii decid”

Data publicării:
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Antonio Guterres, secretarul general al ONU. Foto: Shutterstock

Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că omenirea „se îndreaptă spre necunoscut” în fața avansului rapid al inteligenței artificiale și a anunțat crearea unei comisii internaționale care să analizeze modul în care poate fi asigurat controlul uman asupra acestei tehnologii. Declarațiile au fost făcute la Summitul Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi.

Guterres a cerut vineri „mai puţină agitaţie şi mai puţină frică” în jurul inteligenţei artificiale şi a anunţat crearea unei comisii ONU pentru a examina "controlul uman" asupra acestei tehnologii, relatează Agerpres.

„Ştiinţa informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan”, a declarat Guterres la Summitul Mondial al Inteligenţei Artificiale, care se încheie vineri la New Delhi.

El a anunţat crearea unei comisii formate din 40 de oameni de ştiinţă internaţionali „pentru a completa cunoştinţele noastre despre AI şi pentru a evalua efectele sale reale asupra economiilor şi a societăţilor, astfel încât toate ţările, indiferent de capacităţile lor în domeniul AI, să aibă aceeaşi claritate”.

„Dacă vrem ca AI să servească umanităţii, politica noastră nu se poate baza pe presupuneri, agitaţie sau dezinformare. Avem nevoie de fapte pe care le putem crede şi împărtăşi”, a insistat Guterres. „Când înţelegem ce pot şi ce nu pot face sistemele, putem lua decizii pentru a implementa măsuri de siguranţă mai inteligente şi adaptate riscurilor”.

„Ne îndreptăm spre necunoscut. Inovaţia în domeniul inteligenţei artificiale avansează cu viteza luminii şi depăşeşte capacitatea noastră colectivă de a o înţelege şi chiar de a o guverna”, a subliniat şeful ONU.

Mesajul este simplu: mai puţină agitaţie, mai puţină frică, mai multe fapte şi dovezi.

A patra reuniune de acest fel, summitul de la New Delhi, care se desfăşoară până vineri, reuneşte aproximativ douăzeci de şefi de stat şi de guvern şi figuri importante din industria tehnologică globală pentru a discuta despre progresul şi riscurile asociate cu AI.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
zaharia-and-barbulesteanu
2
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
5
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bill Gates
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
grafica inteligenta artificiala
Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles
Jefferey Epstein
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
AI inteligenta artificiala
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare...
om in vant si ninsoare
HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de...
Ultimele știri
Jandarmii din Predeal au salvat un schior căzut într-un pârâu de pe pârtia închisă
Gestul surprinzător făcut de fostul preşedinte al Coreei de Sud după ce a fost condamnat la închisoare pe viaţă
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa de pod de la Fetești, CNAIR îi amendează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
The Moon is shrinking, new research confirms
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...