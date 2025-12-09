Live TV

Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI

Data publicării:
Comisia Europeană a deschis o nouă investigație antitrust împotriva Google, vizând modul în care gigantul tech folosește conținut online și materiale de pe YouTube pentru a antrena modele de inteligență artificială. Companiile media susțin că aceste practici le reduc traficul și le provoacă pierderi semnificative.

Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligenţa artificială (AI), precum şi video-urile încărcate pe YouTube şi folosite pentru a antrena modele AI, transmite Agerpres.

Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar privind concurenţa, deoarece nu ar fi compensat în mod adecvat editorii sau nu le-a oferit posibilitatea de a refuza folosirea conţinutului lor pentru sinteze generated de AI fără a pierde accesul la Google Search.

„Într-adevăr, mulţi editori depind de Google Search pentru traficul utilizatorilor şi nu vor să rişte să piardă accesul la el”, a informat Executivul comunitar.

Rezultatele căutării generate cu AI au fost criticate de editori deoarece prima dată Google afişează sinteza conţinutului şi nu un link direct către paginile lor online. Astfel se reduce traficul către site-urile lor, provocând pierderi din publicitatea plasată pe site-urile lor. În plus, Comisia Europeană va investiga folosirea de către Google de video-uri încărcate pe platforma sa proprie YouTube pentru a antrena modele generative AI fără a oferi creatorilor de conţinut compensaţii adecvate sau posibilitatea de a renunţa.

Executivul comunitar vrea să ancheteze practicile care blochează dezvoltatorii AI rivali să utilizeze YouTube pentru a antrena modelele lor. Dacă în urma investigaţiei se ajunge la concluzia că Google a încălcat legislaţia UE, Comisia Europeană poate impune o amendă gigantului american.

„O societate liberă şi democratică depinde de diversitatea media, accesul deschis la informaţii şi un mediu creativ vibrant. Aceste valori sunt în centrul a ceea ce suntem noi ca europeni. AI aduce inovaţii remarcabile şi multe beneficii oamenilor şi companiilor din Europa, dar acest progres nu poate veni în detrimentul principiilor din inima societăţilor noastre”, a afirmat Teresa Ribera, vicepreşedintele executiv pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă.

„De aceea investigăm dacă Google a impus condiţii incorecte editorilor şi creatorilor de conţinut, în timp ce dezavantajează modelele AI ale dezvoltatorilor rivali, încălcând legislaţia UE privind concurenţa”, a adăugat oficialul.

Lansarea unei investigaţii pentru a evalua dacă Google a încălcat legislaţia UE abuzând de poziţia de piaţă dominantă nu prejudiciază rezultatul anchetei, a subliniat Comisia Europeană.

Deja Executivul comunitar a lansat câteva investigaţii antitrust contra Google, acuzând compania că abuzează de poziţia sa dominantă pe piaţă, încălcând reglementările blocului comunitar. Unele au avut ca rezultat amenzi ridicate.

