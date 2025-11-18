Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Verificarea facială devine obligatorie

Roblox va bloca posibilitatea ca minorii să discute cu adulți necunoscuți, odată cu introducerea verificării faciale obligatorii pentru accesul la funcțiile de chat. Măsura vine după criticile legate de siguranța copiilor pe platformă și marchează prima implementare de acest tip pe o platformă majoră de gaming.

Roblox a fost criticată pentru că le permite copiilor accesul la conținut nepotrivit și comunicarea cu adulți. În martie, directorul executiv al companiei, Dave Baszucki, a declarat pentru BBC că părinții care sunt îngrijorați de serviciu „nu ar trebui să își lase copiii pe Roblox”.

Cu toate acestea, unii părinți și activiști au avertizat că cei mici ar putea întâlni în continuare conținut nepotrivit sau ar putea vorbi cu adulți pe platformă, în ciuda măsurilor existente de siguranță.

Platforma a avut în medie peste 80 de milioane de jucători zilnic în 2024, aproximativ 40% dintre ei având sub 13 ani. În Statele Unite, Roblox se confruntă cu procese în Texas, Kentucky și Louisiana din cauza problemelor de siguranță a copiilor, scrie BBC.

Cum va funcționa verificarea facială pe Roblox

Roblox afirmă că va deveni prima platformă mare de gaming care va face verificarea facială a vârstei obligatorie pentru accesul la funcțiile de chat. Matt Kaufman, director pentru siguranță al Roblox, a declarat într-o conferință de presă că tehnologia de estimare a vârstei este „destul de precisă”. El a susținut că sistemul poate face estimări apropiate „într-o marjă de unu până la doi ani” pentru utilizatorii cu vârste între cinci și 25 de ani.

În prezent, verificarea poate fi folosită voluntar de oricine din lume. Verificările obligatorii vor începe în Australia, Noua Zeelandă și Țările de Jos la începutul lunii decembrie, urmând să fie extinse la nivel global în ianuarie.

Utilizatorii care finalizează procesul vor fi repartizați în grupe de vârstă: sub 9 ani, 9 - 12, 13 - 15, 16 - 17, 18 - 20 și peste 21 de ani. Jucătorii vor putea vorbi doar cu alți utilizatori din grupe de vârstă similare, cu excepția cazului în care adaugă pe cineva ca „legătură de încredere”, o funcție destinată persoanelor pe care le cunosc. Cei sub 13 ani vor continua să fie blocați de la mesaje private și anumite chat-uri, cu excepția cazului în care un părinte oferă permisiune.

Cum sunt procesate imaginile și ce drepturi au părinții

Verificările de vârstă vor folosi tehnologie de estimare facială prin camera dispozitivului, în aplicația Roblox, pentru a calcula vârsta utilizatorului. Imaginile sunt procesate de un furnizor extern și șterse imediat după încheierea verificării, potrivit companiei.

Roblox spune că părinții vor putea în continuare să administreze contul copilului, inclusiv să actualizeze vârsta după ce verificarea este completă. Platforma interzice deja partajarea de imagini și videoclipuri în chat și restricționează puternic linkurile către site-uri externe.

Compania susține că noul sistem va oferi experiențe „potrivite vârstei” pe platformă și spune că se așteaptă ca și alte firme să adopte metode similare.

