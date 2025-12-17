Live TV

Platforma americană Roblox, dispusă la compromis, pentru a reveni online în Rusia

Roblox. Foto Profimedia
Platforma americană de jocuri online Roblox a anunțat miercuri că este dispusă să modifice unele dintre funcționalitățile sale în Rusia, în încercarea de a obține ridicarea interdicției impuse la începutul acestei luni, informează Reuters.

Autoritatea rusă de supraveghere din domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, a anunțat interdicția pe 3 decembrie, invocând motive de siguranță a copiilor, ceea ce a stârnit nemulțumirea unor utilizatori ruși și chiar un rar protest, în weekend, în orașul siberian Tomsk.

Agenția rusă de știri Interfax a citat miercuri comunicatul autorității Roskomnadzor, potrivit căruia compania americană a contactat-o și și-a exprimat disponibilitatea de a se conforma legislației ruse.

„Dacă aceasta nu este doar o declarație, ci o dorință sinceră a platformei de a-și schimba abordarea pentru a proteja siguranța copiilor în mediul online, atunci Roskomnadzor va interacționa cu platforma la fel cum o face cu orice alt serviciu care respectă legislația rusă”, a transmis autoritatea de supraveghere, potrivit agenției de știri.

Un purtător de cuvânt al Roblox a confirmat contactul cu autoritatea de supraveghere, într-un comentariu trimis prin e-mail către Reuters.

