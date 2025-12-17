Platforma americană Roblox, dispusă la compromis, pentru a reveni online în Rusia

Platforma americană de jocuri online Roblox a anunțat miercuri că este dispusă să modifice unele dintre funcționalitățile sale în Rusia, în încercarea de a obține ridicarea interdicției impuse la începutul acestei luni, informează Reuters.

Autoritatea rusă de supraveghere din domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, a anunțat interdicția pe 3 decembrie, invocând motive de siguranță a copiilor, ceea ce a stârnit nemulțumirea unor utilizatori ruși și chiar un rar protest, în weekend, în orașul siberian Tomsk.

Agenția rusă de știri Interfax a citat miercuri comunicatul autorității Roskomnadzor, potrivit căruia compania americană a contactat-o și și-a exprimat disponibilitatea de a se conforma legislației ruse.

„Dacă aceasta nu este doar o declarație, ci o dorință sinceră a platformei de a-și schimba abordarea pentru a proteja siguranța copiilor în mediul online, atunci Roskomnadzor va interacționa cu platforma la fel cum o face cu orice alt serviciu care respectă legislația rusă”, a transmis autoritatea de supraveghere, potrivit agenției de știri.

Un purtător de cuvânt al Roblox a confirmat contactul cu autoritatea de supraveghere, într-un comentariu trimis prin e-mail către Reuters.

Roblox este pregătit „să limiteze temporar funcțiile de comunicare în Rusia și să revizuiască procesele de moderare a conținutului pentru a răspunde cerințelor legale necesare pentru a restabili accesul comunității noastre la platformă”, a declarat purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat: „Roblox intenționează să continue dialogul cu Roskomnadzor pe măsură ce accesul la platformă este restabilit, inclusiv discuții privind măsuri suplimentare de conformitate care ar putea fi luate în considerare în timp”. Purtătorul de cuvânt a refuzat să comenteze, însă, cu privire la momentul în care interdicția ar putea fi ridicată. Un utilizator care a încercat să acceseze Roblox miercuri la Moscova a raportat că a văzut un ecran alb și un mesaj care spunea „verificarea actualizărilor”.

