Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate

Data publicării:
Atac cibernetic
Numărul mediu de dispozitive inteligente aflate dintr-o locuinţă a ajuns la 22, acestea fiind vizate de aproape 30 de atacuri în fiecare zi, de trei ori mai mult decât în 2024, reiese dintr-un raport de specialitate, dat publicităţii marţi.

Conform cercetării Bitdefender şi Netgear, această creştere arată cum infractorii informatici automatizează atacurile şi exploatează firmware-ul nesecurizat şi dispozitivele învechite pentru a compromite cât mai multe locuinţe.

Astfel, dispozitivele care permit redarea conţinutului online pe televizor (25,9%), televizoarele inteligente (21,3%) şi camerele de supraveghere (8,6%) sunt cel mai frecvent vizate şi reprezintă cumulat peste jumătate dintre toate vulnerabilităţile detectate.

„Aproape toate tentativele de atac vizează vulnerabilităţi deja cunoscute şi reparate, ceea ce arată că actualizarea la timp şi gestionarea activă a dispozitivelor sunt esenţiale pentru protecţie. Deşi cele mai multe atacuri informatice sunt simple, precum cele care suprasolicită dispozitivele sau le fac temporar indisponibile, cele mai periculoase rămân cele prin care infractorii cibernetici preiau controlul deplin al acestora”, subliniază experţii.

Raportul, care se bazează pe date de la peste 6,1 milioane de locuinţe cu dispozitive smart din America de Nord, Europa şi Australia, culese în perioada ianuarie - octombrie 2025, evidenţiază şi câteva incidente majore care au marcat securitatea IoT în aceste an: atacul DDoS record de 22,2 terabytes pe secundă, alimentat de routere compromise; răspândirea BadBox, o reţea de dispozitive infectate care a ajuns la peste un milion de dispozitive Android încă din fabrică; descoperirea că invertoarele solare pot fi deturnate pentru a destabiliza reţelele electrice naţionale.

Cercetătorii au analizat 13,6 miliarde de atacuri IoT şi 4,6 miliarde de tentative de exploatare a vulnerabilităţilor pentru a oferi o imagine detaliată a riscurilor globale IoT.

 

 

