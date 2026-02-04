CONPET S.A., ţinta unui atac cibernetic. Societatea se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei

Societatea care se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei prin Sistemul Naţional de Transport al Petrolului – CONPET SA anunţă, miercuri, că a fost ţinta unui atac cibernetic, dar Sistemul SCADA şi Sistemul Telecomunicaţii nu au fost impactate. În schimb, site-ul este nefuncţional.

„CONPET S.A. informează cu privire la faptul că, în data de 03.02.2026, a avut loc un atac cibernetic care a afectat infrastructura IT de business a societăţii. Menţionăm că tehnologiile operaţionale (Sistemul SCADA şi Sistemul Telecomunicaţii) nu au fost impactate, astfel că activitatea de bază a societăţii, constând în transportul ţiţeiului şi gazolinei prin Sistemul Naţional de Transport al Petrolului, funcţionează în parametri normali şi nu există sincope în desfăşurarea acesteia”, anunţă, miercuri, compania, într-un comunicat de presă.

Compania precizează că site-ul societăţii www.conpet.ro nu poate fi accesat în această perioadă, relatează News.ro.

„Specialiştii societăţii noastre au luat măsuri imediate pentru a diminua efectele acestui incident şi colaborează în permanenţă cu reprezentanţii autorităţilor naţionale din domeniul securităţii cibernetice pentru investigarea incidentului şi repunerea rapidă în funcţiune a infrastructurii afectate”, a mai transmis companie.

CONPET informează că, în aceeaşi zi, societatea a sesizat şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), formulând o plângere penală cu privire la incidentul produs.

„Societatea CONPET precizează că situaţia prezentată mai sus nu afectează activitatea operaţională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităţii de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale”, se mai arată în comunicatul de presă.

