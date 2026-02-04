Live TV

CONPET S.A., ţinta unui atac cibernetic. Societatea se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei

Data publicării:
conpet fb
Foto: Facebook / CONPET SA

Societatea care se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei prin Sistemul Naţional de Transport al Petrolului – CONPET SA anunţă, miercuri, că a fost ţinta unui atac cibernetic, dar Sistemul SCADA şi Sistemul Telecomunicaţii nu au fost impactate. În schimb, site-ul este nefuncţional.

„CONPET S.A. informează cu privire la faptul că, în data de 03.02.2026, a avut loc un atac cibernetic care a afectat infrastructura IT de business a societăţii. Menţionăm că tehnologiile operaţionale (Sistemul SCADA şi Sistemul Telecomunicaţii) nu au fost impactate, astfel că activitatea de bază a societăţii, constând în transportul ţiţeiului şi gazolinei prin Sistemul Naţional de Transport al Petrolului, funcţionează în parametri normali şi nu există sincope în desfăşurarea acesteia”, anunţă, miercuri, compania, într-un comunicat de presă.

Compania precizează că site-ul societăţii www.conpet.ro nu poate fi accesat în această perioadă, relatează News.ro.

„Specialiştii societăţii noastre au luat măsuri imediate pentru a diminua efectele acestui incident şi colaborează în permanenţă cu reprezentanţii autorităţilor naţionale din domeniul securităţii cibernetice pentru investigarea incidentului şi  repunerea rapidă în funcţiune a infrastructurii afectate”, a mai transmis companie.

CONPET informează că, în aceeaşi zi, societatea a sesizat şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), formulând o plângere penală cu privire la incidentul produs.

„Societatea CONPET precizează că situaţia prezentată mai sus nu afectează activitatea operaţională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităţii de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rally against oppressive Iranian regime of Supreme Leader Ali Hosseini Khamenei.
Mesaje antiguvernamentale la televiziunea de stat din Iran, după un atac cibernetic
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele
Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Apele Române anunță reluarea accesului la sistemul informatic după atacul cibernetic
Atac cibernetic
Atac cibernetic major la Complexul Energetic Oltenia. Hackerii au blocat sistemele IT
profimedia-0507698059
Șeful armatei elvețiene, despre neutralitate și protecție: „Este inexact din punct de vedere istoric”. Avertismentul lui Thomas Suessli
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Cazul Epstein, un „dans al vampirilor” din elitele occidentale. Maria...
ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea...
Ultimele știri
Când va fi tranșată aplicarea referendumului privind bugetul Capitalei. Anunțul prim-ministrului Bolojan despre viitorul Bucureștiului
Cum vrea Guvernul să salveze Combinatul Liberty de la Galați
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Tatăl fraților Diana și Tibi, copiii înecați în pârâu, a căzut din picioare: n-a mâncat nimic de 2 zile...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani”
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”