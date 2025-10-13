Locurile de muncă expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială: „AI sprijină multe sarcini”

Un nou studiu realizat de Microsoft a scos la iveală posturile cu cel mai mare risc de a fi înlocuite de inteligența artificială. Evaluând peste 200.000 de interacțiuni cu chatbotul Copilot bazat pe inteligență artificială, gigantul tehnologic a întocmit o listă cuprinzătoare a ocupațiilor în care inteligența artificială este cea mai și cea mai puțin aplicabilă, relatează Independent.

Locurile de muncă de birou, precum cele din domeniul vânzărilor și comunicării, se numără printre cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială, deoarece software-ul în continuă dezvoltare preia tot mai multe dintre sarcinile îndeplinite de obicei de angajații din aceste domenii.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, Microsoft a analizat frecvența cu care utilizatorii Copilot efectuau activități similare celor din anumite roluri și eficiența instrumentului în îndeplinirea sarcinilor respective.

În urma analizei s-a stabilit care sarcini erau îndeplinite cel mai des și cu cel mai mare succes, ceea ce a permis determinarea ocupațiilor cu cea mai mare „suprapunere” cu AI.

Angajații ale căror roluri s-au dovedit a avea cea mai mare suprapunere cu inteligența artificială au fost interpreții și traducătorii, 98% din activitățile lor profesionale suprapunându-se cu sarcinile îndeplinite de Copilot, adesea cu un grad ridicat de succes.

Alți angajați care au obținut scoruri ridicate au fost istoricii (91%), matematicienii (91%), scriitorii (85%) și jurnaliștii (81%).

Autorii raportului explică faptul că „cele mai frecvente activități profesionale pentru care oamenii solicită asistența AI implică colectarea de informații și redactarea de texte, în timp ce cele mai frecvente activități pe care le desfășoară AI sunt furnizarea de informații și asistență, redactarea de texte, predarea și consilierea”.

În același timp, printre ocupațiile cel mai puțin afectate se numără cele „care necesită lucrul în persoană cu oamenii, operarea sau monitorizarea utilajelor și alte munci manuale”.

Este vorba despre meserii precum asistent medical, zugrav, vulcanizator și maseur, toate cu o suprapunere mai mică de 11%.

Totuși, raportul menționează că cercetătorii au analizat doar modul în care sunt utilizate sistemele de inteligență artificială bazate pe modele lingvistice mari (LLM), precum Copilot, adăugând că „alte aplicații ale inteligenței artificiale ar putea afecta cu siguranță ocupațiile care implică operarea și monitorizarea utilajelor, cum ar fi conducerea camioanelor”.

Deși rezultatele pot provoca îngrijorare celor care ocupă în prezent posturi cu o suprapunere mai mare cu AI, unul dintre autorii principali ai raportului a minimizat temerile legate de înlocuirea completă a anumitor profesii.

Cercetătorul Microsoft Kiran Tomlinson a declarat: „Cercetarea noastră arată că AI sprijină multe sarcini, în special cele care implică cercetare, scriere și comunicare, dar nu indică faptul că poate îndeplini în totalitate o singură profesie.”

Editor : A.M.G.