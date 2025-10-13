Live TV

Locurile de muncă expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială: „AI sprijină multe sarcini”

Data publicării:
robot-mana
Locurile de muncă de birou se numără printre cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un nou studiu realizat de Microsoft a scos la iveală posturile cu cel mai mare risc de a fi înlocuite de inteligența artificială. Evaluând peste 200.000 de interacțiuni cu chatbotul Copilot bazat pe inteligență artificială, gigantul tehnologic a întocmit o listă cuprinzătoare a ocupațiilor în care inteligența artificială este cea mai și cea mai puțin aplicabilă, relatează Independent.

Locurile de muncă de birou, precum cele din domeniul vânzărilor și comunicării, se numără printre cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială, deoarece software-ul în continuă dezvoltare preia tot mai multe dintre sarcinile îndeplinite de obicei de angajații din aceste domenii.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, Microsoft a analizat frecvența cu care utilizatorii Copilot efectuau activități similare celor din anumite roluri și eficiența instrumentului în îndeplinirea sarcinilor respective.

În urma analizei s-a stabilit care sarcini erau îndeplinite cel mai des și cu cel mai mare succes, ceea ce a permis determinarea ocupațiilor cu cea mai mare „suprapunere” cu AI.

Angajații ale căror roluri s-au dovedit a avea cea mai mare suprapunere cu inteligența artificială au fost interpreții și traducătorii, 98% din activitățile lor profesionale suprapunându-se cu sarcinile îndeplinite de Copilot, adesea cu un grad ridicat de succes.

Alți angajați care au obținut scoruri ridicate au fost istoricii (91%), matematicienii (91%), scriitorii (85%) și jurnaliștii (81%).

Autorii raportului explică faptul că „cele mai frecvente activități profesionale pentru care oamenii solicită asistența AI implică colectarea de informații și redactarea de texte, în timp ce cele mai frecvente activități pe care le desfășoară AI sunt furnizarea de informații și asistență, redactarea de texte, predarea și consilierea”.

În același timp, printre ocupațiile cel mai puțin afectate se numără cele „care necesită lucrul în persoană cu oamenii, operarea sau monitorizarea utilajelor și alte munci manuale”.

Este vorba despre meserii precum asistent medical, zugrav, vulcanizator și maseur, toate cu o suprapunere mai mică de 11%.

Totuși, raportul menționează că cercetătorii au analizat doar modul în care sunt utilizate sistemele de inteligență artificială bazate pe modele lingvistice mari (LLM), precum Copilot, adăugând că „alte aplicații ale inteligenței artificiale ar putea afecta cu siguranță ocupațiile care implică operarea și monitorizarea utilajelor, cum ar fi conducerea camioanelor”.

Deși rezultatele pot provoca îngrijorare celor care ocupă în prezent posturi cu o suprapunere mai mare cu AI, unul dintre autorii principali ai raportului a minimizat temerile legate de înlocuirea completă a anumitor profesii.

Cercetătorul Microsoft Kiran Tomlinson a declarat: „Cercetarea noastră arată că AI sprijină multe sarcini, în special cele care implică cercetare, scriere și comunicare, dar nu indică faptul că poate îndeplini în totalitate o singură profesie.”

Citește și:

Care sunt joburile pe care inteligența artificială nu le poate înlocui

Inteligența artificială ar putea afecta o treime din locurile de muncă din Europa, anunță Organizația Internațională a Muncii

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Reacția lui Nicușor Dan la amenințarea AUR cu suspendarea. Avertismentul președintelui
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imagini generate de AI cu magazine false de bijuterii și haine
Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să lucreze, dar refuzați de angajatori din lipsă de experiență: „Mai caut”
DRONĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN SUA
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții”
chatgpt pc calculator
Un elev de 13 ani, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul. Sistemul AI al școlii a alertat poliția
drone FPV ucrainene cu fibră optică
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...