(P) Curs gratuit Software Testing and QA la București

LINK Academy organizează la București un curs gratuit pentru încă un job în IT, iar de data aceasta este destinat tuturor celor care vor să pășească în cel mai de perspectivă și mai bine plătit domeniu din prezent, dar care nu vor să învețe codarea.

Este vorba despre cursul Software Testing and QA care vă oferă o bază solidă pentru a păși în lumea IT, șansa de a începe o carieră de succes și de a vă asigura un viitor strălucitor.

Cursul începe pe 8 august, are 24 de prelegeri și se va desfășura în săli de clasă LINK Academy cu echipament modern din București. Pentru a oferi fiecărui cursant individual cele mai bune condiții pentru lucru și dedicare maximă a profesorilor, numărul de locuri pentru cursanții care pot participa la acest curs este limitat. Astfel, dacă și voi vreți să faceți primul pas pentru obținerea cunoștințelor pentru acest job profitabil în IT, înscrieți-vă la timp.

Testare Software – un job foarte căutat și bine plătit

Software Testing and Quality Assurance este un proces de descoperire a erorilor (bug-urilor) în sistemele de calculator sau programe. Cu ajutorul cunoștințelor și a instrumentelor speciale pentru testare (programarea nu este esențială pentru începutul lucrului în acest domeniu), testerii software caută erori în programe pentru ca programatorii să le corecteze și să ofere utilizatorilor produsul final perfect.

Tocmai de aceea, toți – de la companiile mici la cele mari – au nevoie de testeri de software. Ei sunt indispensabili la fiecare proces de crearea a software-ului deoarece economisesc bani, timp și reduc erorile la minimum. Cu creșterea afacerilor online, progresul tehnologiei și creșterea numărului de companii care se ocupă cu producția de software, cererea pentru ei crește și mai mult, de aceea comunitatea globală de programatori, adunată în jurul site-ului Stack Overflow, a declarat acest job ca fiind cel mai de perspectivă în sectorul IT.

De aceea, nici nu este de mirare că acești experți sunt foarte bine plătiți:

– În România, testerii de software au un venit de până la 13.000 pe lună, iar în SUA câștigă în medie 64.000 de dolari pe an.

Pregătire perfectă pentru cariera de tester de software

La cursul gratuit veți asimila cunoștințe importante care vă vor fi o bază excelentă pentru perfecționare în continuare. Unul dintre cele mai simple modalități pentru aceasta este programul Software testing and QA pe un an de zile la LINK Academy .

Este vorba despre o școală internațională de IT, cunoscută după standarde înalte de pregătire și succesul mare al cursanților săi. Astfel, școlarizarea pentru testeri de software se poate frecventa în săli de clasă cu echipament modern care asigură în același timp confort cursanților și seamănă cu birourile futuriste ale marilor companii globale de IT, dar și online, prin intermediul celei mai moderne platforme Distance Learning care vă oferă posibilitatea de a vă perfecționa din orice loc și atunci când vă convine cel mai mult.

Cu coordonarea și suportul profesorilor cu experiență, care sunt experți remarcabili în acest domeniu, în 9 luni veți asimila cunoștințe teoretice necesare, veți dobândi practică în testare manuală și automată, experiență prețioasă lucrând la proiecte reale și veți avea posibilitatea de a susține examenul pentru unul dintre certificatele recunoscute la nivel internațional precum certificarea ISTQB de prestigiu.

Pe lângă cunoștințele pentru acest job, la LINK Academy obțineți și instrumente puternice pentru dezvoltarea carierei personale

Cursurile interactive, proiectele reale și cel mai modern plan și programă vă vor aduce cunoștințe valoroase pentru efectuarea acestui job dinamic și atractiv.

Însă, ceea ce deosebește LINK Academy de altele este faptul că doar în această școală, pe lângă cunoștințe complete și rentabile în IT, obțineți și numeroase alte abilități care vă ajută să vă îmbunătățiți cariera și să ajungeți la un job bine plătit în cel mai scurt timp.

Școlarizarea la programul Software Testing and QA vă aduce suportul nelimitat din partea Centrului pentru Dezvoltarea Carierei, șansa pentru practică în cele mai de succes companii IT din regiune, accesul la resurse pentru perfecționare profesională prin intermediul Programului pentru dezvoltarea abilităților transversale și posibilitatea de a învăța limbi străine prin cursurile facultative de engleză și germană, datorită cărora veți putea să oferiți servicii clienților la nivel global. Pe lângă aceasta, la LINK Academy vă așteaptă multe alte servicii și resurse utile care vă vor ajuta să treceți foarte repede de la nivelul de începător la nivelul de expert IT foarte căutat, fiind experiența multor cursanți ai acestei instituții.

Asigurați-vă locul la timp

August este aproape, iar numărul de locuri la cursul gratuit de Software Testing and QA este strict limitat. De aceea, grăbiți-vă și profitați de acestă șansă unică de vară.