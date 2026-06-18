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Video „Mi se par utile”. Materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Ce cursuri opționale inovative își vor putea alege

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elevi de liceu in sala de clasa
Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect-pilot, care susține încurajarea inovației în școli. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale - sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect-pilot, care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră, în toamnă, în clasa a IX-a. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului.

Elevii din 32 de licee din țară vor putea să-și personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Buzău a fost acceptat în proiect.

„Începând din toamna acestui an, generarea unui afiș folosind inteligența artificială ar putea fi una dintre cerințele pe care le vor primi elevii din clasa a IX-a”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Printre materii se numără inteligența artificială aplicată, robotică, dezbaterea, comunicarea sau combaterea știrilor false.

„Trebuie să știe foarte bine ce înseamnă AI, cum poate fi folosită responsabil, deoarece știm că are și minusuri și ar trebui să fie un instrument care vine în ajutorul nostru”, e de părere o elevă de liceu.

Opționalele vor fi disponibile doar pentru elevii care vor trece în toamnă în clasa a IX-a. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului.

„Mi se par opționale utile! Cel mai mult îmi place cel cu electronica, unde fac cu AI”, spune un tânăr.

„Opționalul care are legătură cu robotica, pentru că eu asta fac de când am venit la liceu, doar că noi, în clasa a XI-a, facem asta după ore, din pasiune. Cei care vin acum în a IX-a vor face asta în timpul orelor”, explică un alt elev.

„Le oferă șansa de a descoperi domenii de mare actualitate, cum ar fi robotica colaborativă, inteligența artificială sau tehnologiile 4D”, spune Anca Leonte, profesoară.

„Este important ca ei să dezvolte competențe de redactare a unui text care se poate viraliza, că tot este la modă să vorbim despre viralizare în mediul online”, completează Adina Ionescu, profesoară.

„Studiem acele discipline și conținuturi care sunt folosite deja în industrie. Intră elevi în 2026 și vor finaliza studiile în 2030 pe anumite meserii. Trebuie să avem grijă ca acele meserii să existe când ei vor finaliza studiile”, spune Robert Harabagiu, director la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Buzău.

Reprezentanții liceului au pregătit peste 120 de discipline opționale din care elevii vor putea alege.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

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