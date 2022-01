SRI recrutează hackeri. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Serviciul Român de Informații recrutează hackeri. Dezvăluirea a fost făcut de șeful centrului de securitate cibernetică din SRI, care a spus că în multe misiuni au primit un ajutor imens din partea hackerilor. Este vorba despre infractori cibernetici care decid să lucreze de partea ofițerilor. Problema este că Serviciul Român de Informații nu poate să îi angajeze decât pe cei care au o diplomă de licență.

Anton Rog - șeful Centrului Național Cyberint: Pentru a fi ofiţer în SRI trebuie să îndeplineşti mai multe condiţii, una este să termini o facultate, şi atunci cei care sunt.. mulţi hackeri nu termină o facultate, dar care sunt foarte buni şi recunoaştem lucrul acesta...

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI: Păi, pe o zonă tehnică nu ţi se pare că este cam aiurea? Adică de ce trebuie să... dacă băiatul respectiv este foarte, foarte bun tehnic...

A. Rog: Pentru că legislaţia din România...

O. Marincea: Le cere o hârtie.

A. Rog: Legislaţia din România nu permite...

O. Marincea: Nu ştiu, îl angajăm sursă externă, aşa putem?

A. Rog: Nu. Ne ducem într-o zonă care nu mai are legătură cu legislaţia aceasta. Ai început şi tu ca cei care... Deci, nu, nu putem să-l angajăm ca sursă...

O. Marincea: Dar nu este ok. Din moment ce hackerul este foarte bun, ce facem? Hai să-l angajăm ca sursă...

A. Rog: Ne împrietenim cu el. Este maximum ce pot să spun.

O. Marincea: Si-l trimitem la facultate, dacă vrem să-l aducem în interior.

A. Rog: Avem acest instrument legal, da. Legea ne spune că avem voie să recrutăm hackeri. Pe unii, dacă reuşim să-i angajăm bine, dacă nu, lucrăm altfel cu ei, apropiat, pentru a proteja România. Îi considerăm "white hat".

O. Marincea: Am înţeles.

A. Rog: Adică hackeri buni.

