Video Timi, noul bugetar AI testat într-o primărie din țară. Lucrează nonstop, vorbește limbi străine și poate fi accesat de oriunde

În primele ore de la lansare, asistentul virtual a fost testat de peste 1.000 de oameni. Sursa foto: colaj captură video Digi24

După ce Ion, asistentul Guvernului, nu a avut succesul așteptat, autoritățile publice din România încearcă să mai dea o șansă tehnologiei. La Timișoara, funcționează deja un asistent virtual bazat pe AI, care lucrează nonstop și vorbește aproape toate limbile străine. Cu ajutorul chatbotului, care a costat 200.000 de lei, localnicii vor putea să se programeze pentru schimbarea buletinului, să depună cereri sau chiar să facă o sesizare.

Zilnic, oamenii ajung cu fel de fel de întrebări la Primăria Timișoara, unde angajații se confruntă cu un volum tot mai mare de muncă. De acum, însă, în ajutor vine un chatbot - Timi.

„E un roboțel care poate să răspundă întrebărilor cetățenilor. Dacă vrem să știm ce documente sunt necesare pentru obținerea certificatului de urbanism sau unde se depun. Cred că e un instrument foarte valoros, pentru că putem să îl accesăm 7 zile din 7, 24 de ore, de acasă, de la birou”, explică Paula Romocean, viceprimarul municipiului Timișoara .

Angajații sunt deschiși spre digitalizare.

„Digitalizarea e bună și un asistent virtual, cam toate firmele mari au... Și noi, ca instituție, mă gândesc că ne-ar ajuta”, spune una dintre angajatele primăriei.

Unii localnici privesc, însă, cu oarecare scepticism ajutorul dat de inteligența artificială, chiar dacă folosirea unui astfel de asistent ar însemna economie de timp.

„Prefer să vorbesc cu o persoană față în față, dar, probabil, ne-ar ajuta”, spune un localnic.

„Vin aici mai bine. Nu mă descurc, poate, cu inteligența artificială”, recunoaște o doamnă.

„Probabil că nu e ușor, dar orice lucru e bun, e binevenit, așa zic eu, că tot ce e nou... ne învățăm și noi”, concluzionează altcineva.

În primele ore de la lansare, asistentul a fost testat de peste 1.000 de oameni.

„L-am încercat și eu, am fost curioasă cum răspunde și cât de repede răspunde. Evident că de aia este în varianta beta, ca să îl învățăm să răspundă cât mai bine”, mai spune Paula Romocean.

„Versiunea beta înseamnă că nu vorbim încă de o versiune finală a acestei aplicații. Chatbotul adună informații în timp ce este folosit și se perfecționează de la o zi la alta. De altfel, există și o atenționare scrisă aici în Chatbot, că este bine să verificăm de două ori o informație primită, pentru a fi 100% siguri de răspuns”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Autoritățile locale anunță că vor să extindă sistemul cu Inteligența Artificială, însă nu renunță la angajați. Cei care nu se pricep la tehnologie pot rezolva problemele ca până acum, în varianta clasică.

