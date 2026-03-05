NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii

NASA a anunțat că Artemis II ar putea fi lansată în aprilie, după ce inginerii au remediat problema tehnică legată de fluxul de heliu care a dus luna trecută la amânarea lansării rachetei Space Launch System. Patru astronauți vor călători timp de aproximativ zece zile într-un zbor în jurul Lunii, în cadrul primei misiuni cu echipaj uman a programului Artemis și al primei astfel de călătorii spre satelitul natural al Pământului după mai bine de 50 de ani, scrie Live Science.

Agenția spațială americană a confirmat că defecțiunea de pe racheta Space Launch System (SLS), descoperită în treapta superioară a vehiculului, a fost reparată. Problema, cauzată de o garnitură deplasată care bloca fluxul de heliu, a dus la a doua întârziere a misiunii din acest an.

Artemis II este programată să transporte patru astronauți într-un zbor istoric în jurul Lunii, care îi va duce mai departe în spațiu decât orice altă misiune cu echipaj uman din ultimele decenii.

Inginerii NASA au identificat cauza defecțiunii și au efectuat reparațiile necesare. În următoarele săptămâni, echipele tehnice vor continua pregătirile rachetei, inclusiv înlocuirea bateriilor din sistemul de autodistrugere și din alte componente, înainte ca vehiculul să fie readus pe rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

Ferestrele posibile pentru lansarea misiunii Artemis II sunt 1 aprilie, 3–6 aprilie și 30 aprilie, aceasta din urmă fiind ultima dată posibilă pentru lansare conform programului actual.

Misiunea Artemis II reprezintă prima încercare a NASA de a trimite oameni înapoi spre Lună după mai bine de 50 de ani. Zborul de aproximativ 10 zile nu va include o aselenizare, dar va testa sistemele navei și va colecta date importante pentru două misiuni cu echipaj uman care ar urma să aterizeze pe Lună în 2028.

Programul Artemis a fost însă afectat de numeroase probleme tehnice, inclusiv scurgeri de hidrogen. Nu este pentru prima dată când o rachetă Artemis revine în hangar pentru reparații: racheta misiunii Artemis I a fost adusă de mai multe ori în clădirea de asamblare a vehiculelor în 2022 înainte de a decola cu succes în zborul de test fără echipaj în jurul Lunii.

Aceste întârzieri au determinat NASA să anunțe recent o reorganizare majoră a programului Artemis, agenția luând în calcul lansări anuale, posibilitatea renunțării la unele contracte cu SpaceX și Boeing și planuri pentru două aselenizări în 2028.

Înainte de descoperirea defecțiunii, NASA se pregătea pentru o lansare în martie, după ce racheta a trecut cu succes un test important de alimentare pe 19 februarie. Echipele au demonstrat că pot încărca în siguranță peste 700.000 de galoane (aproximativ 2,6 milioane de litri) de combustibil criogenic, format din hidrogen lichid și oxigen lichid, și pot simula o lansare completă.

În noaptea de 20 spre 21 februarie, însă, garnitura deplasată a blocat fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei, forțând NASA să amâne lansarea și să aducă vehiculul înapoi în clădirea de asamblare de la Centrul Spațial Kennedy.

Heliul este esențial pentru controlul condițiilor din motorul treptei superioare și pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil. După reparația garniturii, inginerii speră că sistemul va funcționa fără probleme.

NASA a încercat să repare rapid racheta pentru a păstra deschise ferestrele de lansare din aprilie, iar în prezent agenția pare să fie din nou pe drumul spre o lansare în această primăvară.

Editor : Ș.A.