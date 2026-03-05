Live TV

NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii

Data publicării:
Sunset from the Atlantic Ocean NASA SLS Artemis II moon rocket on LC-39B February 11th 2026
Racheta NASA Space Launch System (SLS) pentru misiunea Artemis II, pe rampa 39B a Kennedy Space Center, Florida, 11 februarie 2026. Foto: Profimedia

NASA a anunțat că Artemis II ar putea fi lansată în aprilie, după ce inginerii au remediat problema tehnică legată de fluxul de heliu care a dus luna trecută la amânarea lansării rachetei Space Launch System. Patru astronauți vor călători timp de aproximativ zece zile într-un zbor în jurul Lunii, în cadrul primei misiuni cu echipaj uman a programului Artemis și al primei astfel de călătorii spre satelitul natural al Pământului după mai bine de 50 de ani, scrie Live Science.

Agenția spațială americană a confirmat că defecțiunea de pe racheta Space Launch System (SLS), descoperită în treapta superioară a vehiculului, a fost reparată. Problema, cauzată de o garnitură deplasată care bloca fluxul de heliu, a dus la a doua întârziere a misiunii din acest an.

Artemis II este programată să transporte patru astronauți într-un zbor istoric în jurul Lunii, care îi va duce mai departe în spațiu decât orice altă misiune cu echipaj uman din ultimele decenii.

Inginerii NASA au identificat cauza defecțiunii și au efectuat reparațiile necesare. În următoarele săptămâni, echipele tehnice vor continua pregătirile rachetei, inclusiv înlocuirea bateriilor din sistemul de autodistrugere și din alte componente, înainte ca vehiculul să fie readus pe rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

Ferestrele posibile pentru lansarea misiunii Artemis II sunt 1 aprilie, 3–6 aprilie și 30 aprilie, aceasta din urmă fiind ultima dată posibilă pentru lansare conform programului actual.

Misiunea Artemis II reprezintă prima încercare a NASA de a trimite oameni înapoi spre Lună după mai bine de 50 de ani. Zborul de aproximativ 10 zile nu va include o aselenizare, dar va testa sistemele navei și va colecta date importante pentru două misiuni cu echipaj uman care ar urma să aterizeze pe Lună în 2028.

Programul Artemis a fost însă afectat de numeroase probleme tehnice, inclusiv scurgeri de hidrogen. Nu este pentru prima dată când o rachetă Artemis revine în hangar pentru reparații: racheta misiunii Artemis I a fost adusă de mai multe ori în clădirea de asamblare a vehiculelor în 2022 înainte de a decola cu succes în zborul de test fără echipaj în jurul Lunii.

Aceste întârzieri au determinat NASA să anunțe recent o reorganizare majoră a programului Artemis, agenția luând în calcul lansări anuale, posibilitatea renunțării la unele contracte cu SpaceX și Boeing și planuri pentru două aselenizări în 2028.

Înainte de descoperirea defecțiunii, NASA se pregătea pentru o lansare în martie, după ce racheta a trecut cu succes un test important de alimentare pe 19 februarie. Echipele au demonstrat că pot încărca în siguranță peste 700.000 de galoane (aproximativ 2,6 milioane de litri) de combustibil criogenic, format din hidrogen lichid și oxigen lichid, și pot simula o lansare completă.

În noaptea de 20 spre 21 februarie, însă, garnitura deplasată a blocat fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei, forțând NASA să amâne lansarea și să aducă vehiculul înapoi în clădirea de asamblare de la Centrul Spațial Kennedy.

Heliul este esențial pentru controlul condițiilor din motorul treptei superioare și pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil. După reparația garniturii, inginerii speră că sistemul va funcționa fără probleme.

NASA a încercat să repare rapid racheta pentru a păstra deschise ferestrele de lansare din aprilie, iar în prezent agenția pare să fie din nou pe drumul spre o lansare în această primăvară.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eclipsă Totală de Lună 2026. Foto Getty Images
Eclipsa totală din 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie”
Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, NASA astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui are seen inside the SpaceX Dragon Endeavour spacecraft
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”
Sunset from the Atlantic Ocean NASA SLS Artemis II moon rocket on LC-39B February 11th 2026
Planurile NASA pentru revenirea pe Lună, date peste cap. Misiunea Artemis II, amânată din nou
Snow Moon Rises Behind NASA Artemis II Rocket
Patru astronauți și un test enorm: care este miza misiunii lunare Artemis II a NASA
Jeff Bezos și Elon Musk
Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte
Recomandările redacţiei
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Alarmele aeriene au sunat in...
Donald Trump și Benjamin Netanyahu la telefon
Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
profimedia-1079776785
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor...
Ultimele știri
CNAB: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru titularul naționalei! E la un pas de transferul carierei chiar înainte de barajul Turcia –...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii