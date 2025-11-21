Amenzi de 2,8 milioane de lei după controale la balastiere în patru judeţe. Garda de Mediu: Efectele negative se văd din satelit

Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă și suspendarea activităţii. Reprezentanţii GNM afirmă că efectele negative ale unor balastiere din Dolj se văd din satelit.

Garda Naţională de Mediu a făcut 91 de controale în patru judeţe pentru a inspecta activitatea operatorilor care exploatează agregate minerale (balastiere), potrivit unui anunț al GNM făcut vineri pe Facebook.

În urma controalelor au fost date amenzi în valoare de 2.805.000 de lei, 72 de sancţiuni, fiind dispuse patru suspendări de activitate. În trei cazuri, s-a decis desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

Potrivit GNM, „în Dolj (dar nu numai) imaginile din satelit indică zone întregi în care mediul este afectat de aceste activităţi neconforme. Numai în aceste zone au fost făcute 10 controale care s-au finalizat cu amenzi de 380.000 de lei”.

„Cuantumul amenzilor pe care Garda le aplică activităţilor neconforme din balastiere este mai puţin important. Este însă crucial să determinăm cauza principală care stă la baza acestui fenomen şi aceasta este una pur economică. Lucrările de infrastructură cresc cererea şi pun presiune pe oferta de resurse naturale”, a explicat Comisarul General al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan.

Printre neregulile găsite la astfel de controale făcute la balastiere se numără:

lipsa actelor de reglementare,

nerespectarea condiţiilor impuse prin acestea,

exploatarea în afara perimetrelor autorizate,

gestionarea necorespunzătoare a materialelor şi deşeurilor,

lipsa sistemelor adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate,

protecţia insuficientă a solului şi a biodiversităţii

neîndeplinirea obligaţiilor de refacere a mediului.

„Vom continua să tratăm acest sector cu prioritate la Garda Naţională de Mediu. Este un apel pentru toţi operatorii care exploatează aceste agregate de resurse minerale să se pună în legalitate şi să îşi respecte angajamentele de mediu. Riscă amenzi mari, suspendări de activitate, ridicări de avize şi chiar dosare penale, dacă nu respectă normativele şi măsurile indicate”, a mai subliniat Andrei Corlan, comisarul general al GNM.

Editor : B.P.