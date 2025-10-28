Bill Gates vine cu o nouă strategie în lupta cu schimbările climatice

Miliardarul filantrop Bill Gates a lansat un apel către liderii globali pe care îi îndeamnă să se concentreze mai degrabă la măsuri de adaptare la vremea extremă şi de îmbunătăţire a stării de sănătate a oamenilor, decât la ţintele de reducere a temperaturilor. Mesajul lui Bill Gates a fost dat publicităţii înaintea summitului COP30 din Brazilia.

COP30 se va desfăşura în perioada 10-21 noiembrie în oraşul-port Belem, din regiunea Amazonului inferior, Brazilia. Statele participante sunt aşteptate să prezinte angajamente climatice naţionale actualizate şi să evalueze progresele înregistrate în ceea ce priveşte ţintele privind energia regenerabilă convenite la summiturile anterioare.

Omenirea şi-a petrecut ultimul deceniu încercând să atingă obiectivele Acordului de la Paris, care ţinteşte să limiteze încălzirea globală cu valori sub pragul de 2 grade Celsius în comparaţie cu media preindustrială până la jumătatea secolului - un obiect încă departe de a fi realizat.

Nu e „sfârşitul civilizaţiei”

Deşi încălzirea globală e un fenomen grav, nu reprezintă „sfârşitul civilizaţiei”, a scris Bill Gates pe blogul lui personal, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Miliardarul a mai spus că, mai degrabă decât să ne concentrăm asupra temperaturii ca principala măsură spre progres, rezilienţa climatică ar putea fi construită mai bine prin consolidarea sănătăţii şi a prosperităţii.

El a sugerat o schimbare de perspectivă către îmbunătăţirea bunăstării umane, în special în regiuni vulnerabile, prin investiţii în accesul la energie, sănătate şi agricultură rezilientă.

Aceste domenii, a mai spus el, oferă beneficii mai echitabile decât obiectivele privind temperatura şi ar trebui să se afle în prim-planul strategiilor discutate în cadrul COP30.

Decesele provocate de dezastrele naturale au scăzut cu 90%

Gates, care a investit miliarde de dolari pentru a accelera inovaţiile în domeniul tehnologiilor ecologice prin organizaţiile sale Breakthrough Energy, a provocat de asemenea factorii de decizie şi donatorii să analizeze dacă ajutoarele climatice sunt cheltuite eficient.

I-a îndemnat pe aceştia să folosească datele disponibile pentru a maximiza impactul şi a lansat un apel către investitori în vederea sprijinirii companiilor care dezvoltă tehnologii curate cu impact ridicat astfel încât acestea să ajungă mai rapid să aibă costuri mici.

Gates a mai spus că decesele directe în urma dezastrelor naturale au scăzut cu 90% în ultimul secol şi se cifrează la un număr de victime cuprins între 40.000 şi 50.000 anual, graţie unor sisteme mai bune de avertizare şi a unei infrastructuri mai reziliente.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) au îndemnat statele săptămâna trecută să implementeze sisteme de avertizare împotriva dezastrelor, care să protejeze oamenii de fenomenele meteo extreme.

Potrivit OMM, în ultimele cinci decenii, pericolele legate de vreme, apă şi climă au ucis peste 2 milioane de persoane, iar peste 90% dintre aceste decese s-au petrecut în ţările în curs de dezvoltare.

