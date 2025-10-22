Control la Apele Române: Numărul de controale, în scădere. Avertismentele, în creştere. Doar 20% dintre amenzi, încasate

Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a finalizat verificările la Administraţia Naţională „Apele Române”, iar datele arată o scădere constantă a numărului de controale şi a numărului de inspectori, dublat de o creştere, la peste 63%, a avertismentelor aplicate. În plus, chiar şi amenzile care au fost dispuse au fost încasate doar în proporţie de 20%, au transmis, miercuri, reprezentanţii Ministerului Mediului. Potrivit acestora, în ultimii cinci ani, personalul din sediul central a crescut cu 17%, fiind peste limita legală prevăzută de Codul Administrativ.

Ministerul Mediului a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, că a fost finalizat controlul dispus la Apele Române, unul dintre obiective fiind verificarea modului în care instituţia şi-a îndeplinit atribuţiile de inspecţie, control şi gestionare a resurselor umane.

„Am cerut acest control pentru că era nevoie de claritate şi adevăr, nu de explicaţii formale (…) Concluziile raportului confirmă că am luat decizia corectă atunci când am schimbat conducerea instituţiei, în urmă cu o lună. Ce am găsit este o structură blocată, cu fonduri pierdute şi responsabilităţi ignorate. Apele Române trebuie reformată din temelii”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, citată, miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor transmise de oficialii Ministerului Mediului, datele arată o scădere a numărului total de controale de la 10.790 în 2022 la 9.270 în 2024, iar în prima jumătate a anului 2025 au fost realizate doar 3.081.

În acelaşi interval, ponderea avertismentelor a crescut la peste 63% din totalul sancţiunilor, iar gradul de încasare a amenzilor a coborât sub 20%.

În paralel, numărul de inspectori a scăzut dramatic - Serviciul Inspecţia Naţională a Apelor, structura responsabilă de coordonarea controalelor la nivel naţional, avea până de curând doar doi inspectori din 11 posturi aprobate.

„Este evident că structurile de inspecţie au fost obstrucţionate în mod deliberat, atât la nivel central, cât şi la nivel local, golind de conţinut una dintre cele mai importante funcţii ale instituţiei — aceea de a preveni abuzurile şi poluările printr-o prezenţă constantă în teren. Este, de asemenea, clar că toate aceste lucruri nu s-ar fi putut întâmpla fără directori locali care să întoarcă privirea sau care, mai grav, să oprească controalele reale”, a mai declarat Diana Buzoianu.

În urma raportului, Ministerul Mediului a dispus măsuri imediate.

Diana Buzoianu a precizat că numărul inspectorilor va fi dublat, prin abilitarea şefilor de sisteme de gospodărire a apelor din teritoriu.

„Vor fi stabilite misiuni tematice lunare şi criterii minime de performanţă – fiecare inspector urmând să efectueze cel puţin 20-30 de controale pe lună. În acest moment media este de aproximativ 50 de controale pe inspector, pentru primele 10 luni ale anului 2025- un lucru total inadmisibil”, declară Diana Buzoianu.

Potrivit Ministerului Mediului, analiza Corpului de Control a mai arătat că structura centrală a ANAR a crescut cu 17% în ultimii cinci ani, depăşind limita legală de posturi de conducere prevăzută de Codul Administrativ.

„În timp ce aparatul central s-a extins, activitatea de inspecţie s-a restrâns, iar echipele operative din teritoriu au rămas subdimensionate şi slab coordonate”, se mai arată în comunicatul ministerului.

