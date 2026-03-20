Trei români din 10 nu își fac analizele medicale anuale, arată datele unui studiu al Universității de Farmacie Târgu Mureș. Mulți români apelează la medici doar când apar problemele. La sate, este cel mai mic procent de oameni care sunt preocupați de prevenție. Zilele acestea, caravana Crucii Roșii a ajuns într-un sat din Iași, unde din cei 300 de pacienți înscriși pe listă, mulți au aflat cu stupoare că sunt hipertensivi.

Controalele de sănătate sunt un concept străin pentru mulți dintre cei care locuiesc în mediul rural. Nu doar că nu merg periodic la medic, unii nu și-au făcut niciodată analizele.

„Până acum, n-am fost la medici. Nici la spital n-am fost, nici nicăieri. M-am menținut așa, dar acum am fost nevoită să vin”, mărturisește Ioana Enache, o localnică din Ciortești, județul Iași.

Are 74 de ani și spune că abia acum a simțit că e momentul să își facă un control medical amănunțit.

„La inimă, la plămâni, la stomac. N-am făcut niciodată analize”, mai povestește femeia.

De altfel, cele mai recente studii arată că mai puțin de o treime dintre români își fac analize preventive.

„Asta o lăsăm pe ultimul loc, ne ducem când nu mai putem. Atunci este foarte târziu”, admite o altă femeie din sat.

„Știu că am probleme cu tensiunea și acum trebuie să văd cum rezolv. Mai facem analize, mai departe, consultații”, spune altcineva.

„Cei mai mulți dintre ei nu reușesc să ajungă pentru că vorbim de distanță, distanța față de oraș”, este constatarea făcută de Carmina Ursache, coordonator Crucea Roșie.

Aproape 300 de oameni au trecut pragul caravanei medicale a Crucii Roșii. Au făcut analize de sânge, consultații cardiologice și de medicină generală.

„Din păcate, din cauza lipsei de educație pe partea de sănătate, carențele sunt multe. Foarte mulți hipertensivi”, spune Roxana Bârliga, asistent medical.

Același studiu al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș arată că trei sferturi dintre cei care stau la oraș ajung o dată pe an la medic pentru analize de prevenție. În cazul celor din mediul rural, procentul este de numai 64%.

