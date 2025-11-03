„Faceți schimbări chiar acum”. Omenirea nu a reușit limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius, avertizează șeful ONU

Omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius și trebuie să schimbe imediat cursul situației, a avertizat secretarul general al ONU. Într-un interviu acordat The Guardian, înaintea summitului climatic COP30, de luna viitoare, Antonio Guterres a recunoscut că acum este „inevitabil” ca omenirea să depășească obiectivul stabilit în acordul climatic de la Paris, cu „consecințe devastatoare” pentru lume. El a îndemnat liderii care se vor reuni în orașul Belem, situat în pădurea tropicală braziliană, să conștientizeze că, cu cât întârzie mai mult reducerea emisiilor de dioxid de carbon, cu atât este mai mare pericolul de a depăși „punctele de inflexiune” catastrofale în Amazon, Arctica și oceanele lumii.

„Să ne recunoaștem eșecul”, a declarat el pentru Guardian și organizația de știri Sumauma, cu sediul în Amazon. „Adevărul este că nu am reușit să evităm depășirea pragului de 1,5 grade Celsius în următorii ani. Iar depășirea pragului de 1,5 grade Celsius are consecințe devastatoare. Unele dintre aceste consecințe devastatoare sunt puncte de inflexiune, fie că este vorba despre Amazon, Groenlanda, vestul Antarcticii sau recifele de corali”.

El a afirmat că prioritatea la COP30 este schimbarea direcției:

Nu vrem să vedem Amazonul transformat în savană. Dar acesta este un risc real dacă nu schimbăm cursul și dacă nu reducem dramatic emisiile cât mai curând posibil.

Ultimii 10 ani au fost cei mai calzi din istoria planetei noastre. În ciuda alarmei științifice crescânde, cu privire la viteza creșterii temperaturii globale cauzate de arderea combustibililor fosili - petrol, cărbune și gaz - secretarul general a spus că angajamentele guvernelor au fost insuficiente. Mai puțin de o treime dintre țările lumii (n.r. 62 din 197) și-au trimis planurile de acțiune climatică, cunoscute sub numele de contribuții determinate la nivel național (NDC), în conformitate cu acordul de la Paris.

Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, au abandonat procesul. Europa a promis, dar până acum nu a reușit să-și îndeplinească angajamentele. China, cel mai mare emitator din lume, a fost acuzată că nu și-a asumat angajamente suficiente, anunță The Guardian.

Guterres a afirmat că lipsa ambiției NDC înseamnă că obiectivul de la Paris - de 1,5 grade Celsius - va fi încălcat, cel puțin temporar:

Din cele primite până acum, se preconizează o reducere a emisiilor de 10%. Am avea nevoie de 60% (n.r. pentru a rămâne în limita de 1,5 grade Celsius). Așadar, depășirea este acum inevitabilă

Cu toate acestea, el nu a renunțat la obiectiv și a afirmat că ar fi încă posibil să se depășească temporar limita, apoi să se reducă temperaturile la timp pentru a reveni la 1,5 grade până la sfârșitul secolului, dar acest lucru ar necesita o schimbare de direcție la COP30.

Un studiu recent arată că aproape 38.000 de decese înregistrate în Europa au fost atribuite direct schimbărilor climatice doar în vara anului 2022. Foto: Shutterstock

Antonio Guterres a solicitat guvernelor să reechilibreze reprezentarea la Cop30, astfel încât grupurile societății civile, în special din comunitățile indigene, să aibă o prezență și o influență mai mare decât persoanele plătite de corporații. „Știm cu toții ce vor lobbyiștii”, a spus el. „Vor să-și mărească profiturile, iar prețul este plătit de omenire”.

El a afirmat că tranziția de la combustibilii fosili este o chestiune de interes economic, deoarece este clar că era combustibililor fosili se apropie de sfârșit: „Asistăm la o revoluție a energiilor regenerabile, iar tranziția se va accelera inevitabil și nu va exista nicio posibilitate ca omenirea să poată utiliza tot petrolul și gazul deja descoperite”, a spus liderul ONU. Întrebat dacă a discutat acest subiect cu președintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, al cărui guvern tocmai a dat undă verde pentru explorarea petrolului în apropierea gurii Amazonului, el a răspuns: „Nu încă. Voi profita de COP pentru a face acest lucru”.

Protejarea pădurilor, o prioritate a COP30

Una dintre inițiativele Braziliei la COP30 va fi Tropical Forests Forever Facility, care are ca scop strângerea a 125 de miliarde de dolari pentru protejarea pădurilor existente. O cincime din banii cheltuiți vor merge direct comunităților indigene, ale căror teritorii conțin cea mai bine conservată biodiversitate și cele mai eficiente rezervoare de carbon. În mai multe rânduri, Guterres a subliniat importanța esențială a vocilor indigene la COP30.

„Este fundamental să investim în cei care sunt cei mai buni gardieni ai naturii. Iar cei mai buni gardieni ai naturii sunt tocmai comunitățile indigene”, a spus Guterres.

Liderii mondiali ar trebui, de asemenea, să fie instruiți de populațiile indigene cu privire la modul de a atinge un echilibru cu natura, a spus secretarul general. „Liderii politici sunt adesea mai preocupați de problemele cotidiene ale societății, mai ales în momentele în care situația economică este complexă și agravată de schimbările climatice, de dezastre, de catastrofe. Așadar, uneori nu există noțiunea importanței unei relații armonioase cu natura și, prin urmare, este necesar să se mențină permanent o pedagogie cu liderii politici, iar nimeni nu este mai potrivit decât comunitățile indigene pentru a realiza această pedagogie”, a afirmat el.

Încălzirea globală extremă va duce cel mai probabil la extincția tuturor mamiferelor, inclusiv a oamenilor, în următoarele 250 de milioane de ani, potrivit unui nou studiu. Foto: Profimedia Images

În ciuda presiunii crescânde asupra sistemului COP30 de guvernanță globală în domeniul mediului, Guterres a afirmat că acesta joacă un rol crucial.

„Alternativa este o situație de haos total”, a spus el. „Și știm ce înseamnă haos total. Haos total înseamnă că va exista o mică elită privilegiată, oameni și companii care vor putea să se protejeze întotdeauna, chiar dacă dezastrele se vor răspândi. Inundațiile se vor răspândi, comunitățile vor fi distruse, dar va exista întotdeauna un grup de oameni bogați și companii bogate care vor putea să se protejeze pe măsură ce planeta este distrusă progresiv.”

Anul viitor va fi ultimul pentru Guterres în funcția de secretar general. Privind înapoi la cei nouă ani petrecuți în funcție, el a spus că și-ar fi dorit să se fi concentrat mai devreme asupra climei și naturii, deși acum aceasta este o prioritate: „Nu voi renunța niciodată la angajamentul meu față de acțiunile climatice, la angajamentul meu față de biodiversitate, la angajamentul meu față de protecția naturii, la angajamentul meu de a ajuta și susține toate mișcările democratice din întreaga lume care luptă și se luptă din greu pentru a păstra cea mai prețioasă avere pe care o avem, și anume Mama Natură.”

