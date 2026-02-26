Colaborarea Consiliului pentru Pace al lui Trump cu Consiliul de Securitate al ONU, pusă sub semnul întrebării de Rusia

Rusia a pus joi sub semnul întrebării modul în care Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump ar urma să colaboreze cu Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a servit drept punct de sprijin pentru eforturile colective internaționale de menținere a păcii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

Trump a propus pentru prima dată înființarea acestui consiliu în septembrie, când și-a dezvăluit planul de a pune capăt războiului Israelului în Gaza. Ulterior, el a declarat că mandatul acestuia se va extinde pentru a aborda și alte conflicte la nivel global – eforturi supravegheate în mod tradițional de Organizația Națiunilor Unite.

Statele Unite sunt singurul membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care s-a alăturat consiliului. Ceilalți membri ai consiliului sunt Rusia, China, Marea Britanie și Franța.

„Statutul Consiliului pentru Pace se definește ca o nouă structură internațională menită să înlocuiască «mecanismele care s-au dovedit prea des ineficiente»”, a declarat Kirill Logvinov, oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, pentru agenția de știri de stat TASS

Mandatul consiliului nu menționează niciodată Gaza, a adăugat Logvinov, directorul departamentului organizațiilor internaționale al ministerului, într-un interviu.

„Este clar că această abordare ridică întrebări cu privire la modul în care Consiliul Păcii va coexista cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul său de Securitate, care este singurul organism recunoscut universal pentru menținerea păcii și securității internaționale.”

El a reiterat observația Rusiei că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, nu a fost invitat până în prezent la reuniunile consiliului. Statutul consiliului prevede că acesta va îndeplini „funcții de consolidare a păcii în conformitate cu dreptul internațional”.

Președintele său, Trump, va exercita puteri executive extinse, inclusiv dreptul de veto și de revocare a membrilor, sub rezerva anumitor restricții.

Responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate al ONU este menținerea păcii și securității internaționale, afirmă ONU, prima sa reuniune având loc la Londra în 1946, deși sediul său se află la New York.

Citește și:

Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)

Prima întrunire a Consiliului de Pace s-a încheiat. Principalele declarații ale lui Trump: l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan

Editor : A.M.G.