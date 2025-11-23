Amendă de 50.000 de lei dată de Garda de Mediu Olt, după ce câmpurile de la marginea localității Gârcov au fost transformate în groapă de gunoi. Terenul aparține primăriei, dar edilul susține că localnicii sunt de vină. În replică, oamenii spun că aruncă gunoiul acolo pentru că nu au unde. Supărați sunt și cei care stau chiar lângă groapa de gunoi ilegală: „Uitați! Vin și mi le aruncă la poartă”, spune disperată o femeie.

Dialog jurnalist - localnic:

„- Mergeți la gunoi cu ele?

- Păi unde să merg?

- Dar știți că nu e groapă de gunoi acolo?

- Păi și cine e vinovat? Cine e vinovat? Primăria, normal! Vă place ce e pe-aici?

- Nu prea, dar cine aruncă?!”

Deși este revoltată, această femeie nu are nicio problemă în a arunca gunoiul pe câmpul de la marginea comunei. Întreaga zonă a fost transformată într-o uriașă groapă de gunoi, iar primăria a fost amendată recent de Garda de Mediu cu 50.000 de lei. Localnicii dau vina pe primar.

„Eu sunt venită din Spania de o lună. Așa ceva eu nu am văzut în toată Europa”, spune o altă localnică, în timp ce să pregătește să arunce o pungă plină de gunoi. Întrebată ce face cu punga, femeia răspunde: „Păi și unde vreți să o duc?! De ce nu aduc containere, de ce nu amenajează un loc, cum fac toate țările?”

O altă localnică se arată mirată când află că primăria a fost amendată pentru deșeurile aruncate pe câmp: „Nu am știut. Am adus câteva roabe”.

„Pe partea asta, unde stau eu pe margine, e bine, dar aici, când dă foc, e jale... Dar vorba lor, unde să le ducem?!”, întreabă o altă femeie din comună.

Supărați sunt și cei care stau chiar lângă groapa de gunoi ilegală.

„Uitați! Vin și mi le aruncă la poartă... și animale moarte. Noi avem păsările un pic mai în față. Nu am ce să fac”, spune disperată o femeie.

Primarul dă vina pe localnici și susține că, din cauza vremii, nu a putut să curețe zona.

„Fiind vremea nefavorabilă și temperaturi scăzute, nu am putut interveni, dar atunci când vremea ne va permite, vom lua masuri. Nu am ce face, nu pot controla atâta întindere. Încerc să vorbesc de câte ori pot și îmi permite timpul. Când vin oamenii la primărie, mai pun și pe Facebook, mai afișez și la aviziere”, spune, depășit de situație, primarul comunei Gârcov, Valeriu Bobonete.

„Am pus o măsură cu un termen. Vom verifica după termenul respectiv și vom aplica din nou amenzi, pentru nerespectarea măsurii”, transmite Gheorghe Neacșa, comisar-șef Garda de Mediu Olt.

Alte două comune din Olt au fost amendate, luna aceasta, de Garda de Mediu, tot pentru depozitarea ilegală a deșeurilor.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia