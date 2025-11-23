Live TV

Video Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc

Data publicării:
gunoaie pe camp olt
Primarul dă vina pe localnici și susține că din cauza vremii nu a putut să curețe zona. Sursa: colaj captură video Digi24

Amendă de 50.000 de lei dată de Garda de Mediu Olt, după ce câmpurile de la marginea localității Gârcov au fost transformate în groapă de gunoi. Terenul aparține primăriei, dar edilul susține că localnicii sunt de vină. În replică, oamenii spun că aruncă gunoiul acolo pentru că nu au unde. Supărați sunt și cei care stau chiar lângă groapa de gunoi ilegală: „Uitați! Vin și mi le aruncă la poartă”, spune disperată o femeie.

Dialog jurnalist - localnic:
„- Mergeți la gunoi cu ele?
- Păi unde să merg?
- Dar știți că nu e groapă de gunoi acolo?
- Păi și cine e vinovat? Cine e vinovat? Primăria, normal! Vă place ce e pe-aici?
- Nu prea, dar cine aruncă?!”

Deși este revoltată, această femeie nu are nicio problemă în a arunca gunoiul pe câmpul de la marginea comunei. Întreaga zonă a fost transformată într-o uriașă groapă de gunoi, iar primăria a fost amendată recent de Garda de Mediu cu 50.000 de lei. Localnicii dau vina pe primar.

„Eu sunt venită din Spania de o lună. Așa ceva eu nu am văzut în toată Europa”, spune o altă localnică, în timp ce să pregătește să arunce o pungă plină de gunoi. Întrebată ce face cu punga, femeia răspunde: „Păi și unde vreți să o duc?! De ce nu aduc containere, de ce nu amenajează un loc, cum fac toate țările?”

O altă localnică se arată mirată când află că primăria a fost amendată pentru deșeurile aruncate pe câmp: „Nu am știut. Am adus câteva roabe”.

„Pe partea asta, unde stau eu pe margine, e bine, dar aici, când dă foc, e jale... Dar vorba lor, unde să le ducem?!”, întreabă o altă femeie din comună.

Supărați sunt și cei care stau chiar lângă groapa de gunoi ilegală.

„Uitați! Vin și mi le aruncă la poartă... și animale moarte. Noi avem păsările un pic mai în față. Nu am ce să fac”, spune disperată o femeie.

Primarul dă vina pe localnici și susține că, din cauza vremii, nu a putut să curețe zona.

„Fiind vremea nefavorabilă și temperaturi scăzute, nu am putut interveni, dar atunci când vremea ne va permite, vom lua masuri. Nu am ce face, nu pot controla atâta întindere. Încerc să vorbesc de câte ori pot și îmi permite timpul. Când vin oamenii la primărie, mai pun și pe Facebook, mai afișez și la aviziere”, spune, depășit de situație, primarul comunei Gârcov, Valeriu Bobonete.

„Am pus o măsură cu un termen. Vom verifica după termenul respectiv și vom aplica din nou amenzi, pentru nerespectarea măsurii”, transmite Gheorghe Neacșa, comisar-șef Garda de Mediu Olt.

Alte două comune din Olt au fost amendate, luna aceasta, de Garda de Mediu, tot pentru depozitarea ilegală a deșeurilor.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
2
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
3
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
5
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Digi Sport
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
balastiera
Amenzi de 2,8 milioane de lei după controale la balastiere în patru judeţe. Garda de Mediu: Efectele negative se văd din satelit
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
halmeu
Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător
primaria capitalei
Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului. Amendă de 100.000 de lei
iaz de decantare a unei mine de cupru
Şase iazuri de decantare din două județe, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
Ultimele știri
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are...
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...