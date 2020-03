În Bucureşti se respiră acelaşi aer nociv de zece ani. Capitala riscă amenzi de până la 400.000 de euro pe zi

Nivelul poluării din Capitală este măsurat în prezent de şase stații ale Ministerului de Mediu. Nu sunt suficiente, motiv pentru care autoritățile au primit o notificare de la Comisia Europeană. În paralel sunt și rețele independente care arată în timp real cantitatea poluanților din atmosferă.

Ministerul Mediului are opt stații care verifică la zi calitatea aerului în București și Ilfov. Acestea măsoară în mod continuu dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, ozonul, benzenul, dar și particulele în suspensie PM10 și PM 2.5.

Dorina Mocanu - Direcția Generală evaluare impact și control al poluării: „Metoda europeană pentru PM10 e gravimetrică, la fiecare 24 de ore, se aspiră aerul şi se depune pe un filtru. Acest filtru se cântăreşte”.

O dată pe an, datele sunt trimise la Comisia Europeană, care le evaluează. În cazul în care valorile depăşesc limitele maxime admise, specialiştii străini ne avertizează că trebuie să luăm urgent măsuri. Asta s-a întâmplat în cazul Bucureștiului încă din 2009. Atunci, oficialii europeni ne-au atras atenţia că avem o problemă serioasă în ceea ce privește poluarea. Măsurile luate nu au fost suficiente şi aşa am ajuns ca în 2018, nivelul celui mai nociv poluant să fie peste limita admisă timp de 70 de zile, dublu faţă de cât ar accepta Comisia Europeană.

Cazul poluării din capitala României a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de unde așteptăm verdictul. Bucureștiul riscă amenzi de până la 400.000 de euro pe zi.

Însă realitatea ar putea fi și mai sumbră, pentru că unele stații au probleme tehnice şi nu măsoară constant calitatea aerului. Oficialii europeni cunosc și această situație.

Dorina Mocanu - Direcția Generală evaluare impact și control al poluării: „Avem puncte insuficiente de măsurare, nu doar pentru PM10, ci și pentru benzen, monoxid de carbon sau ozon. Am luat în considerare scrisoarea Comisiei, s-au făcut demersuri pentru a se suplimenta numărul de puncte de monitorizare la nivel național, iar în ceea ce privește Bucureștiul, vor fi încă 3 puncte de măsurare”.

Datele oficiale conturează un tablou negru. Dacă ne uităm însă la ce înregistrează stațiile independente de măsurare a poluării, situaţia este critică în Bucureşti. Din toamna lui 2018, reţeaua Airly verifică în timp real calitatea aerului cu ajutorul celor 20 de senzori amplasaţi în puncte-cheie din capitală.

Jakub Madej - International Consultant Air Quality Monitoring and Forecasting Center: „Senzorul arată așa. Aspiră aerul și cu ajutorul unui laser calculează particulele din aer. Senzorii preiau date la minut sau la fiecare 5 minute, primim datele direct și le calibrăm în funcție de valorile stațiilor din București. Soluția noastră nu e să înlocuim stațiile de referință, ci să venim cu datele suplimentare și din alte zone. Și cu ajutorul lor, putem să avem informații despre poluarea din întregul oraș.

Din datele pe care le-am cules până acum, calitatea aerului este mai rea toamna și iarna, când temperaturile scad, nivelul particulelor PM10 din aer crește, iar în orele de vârf, când traficul este intens, valorile de PM2.5 cresc de asemenea”.

Senzorii au înregistrat la începutul anului depășiri de 7 ori peste limita maximă a nivelului de poluare.

Aceste date au stârnit un scandal de proporții între primarul general al Capitalei și ministrul Mediului, care nu s-a ferit să facă o declaraţie dură: în București se respiră otravă!

Costel Alexe - ministrul Mediului: „Le recomand orice ar putea să îi protejeze, inclusiv aceste măşti, nu ar fi pentru prima dată când le-am vedea în Bucureşti 6”.

Gabriela Firea - primarul general al Capitalei: „Dacă domnul ministru consideră eronat că respiră aer otrăvit, nu îl ţinem cu forţa şi poate să se mute din Bucureşti. Eu nu i-am alungat pe bucureșteni”.



Nu doar ministrul mediului consideră că aerul din Bucureşti e prea poluat. O arată şi datele unei alte reţele independente, aerlive.ro, creată de o firmă din Timișoara.

Loredana Pană - platforma aerlive.ro: „De la începutul lunii ianuarie, pentru staţia de la Universitate, care măsoară PM10, am înregistrat că are 9 zile de depăşiri şi a 10-a zi e sub limită. Asta în condiţiile în care legea ne obligă să avem maxim 35 de zile pe an”.

Cât de mare a fost poluarea în Bucureşti în 2019 vom afla abia spre sfârşitul lui 2020. Mai exact, în septembrie, pentru că aşa se fac raportările la Ministerul Mediului.

Datele centralizate până acum arată însă că respirăm acelaşi aer nociv ca în ultimii 10 ani.

Dorina Mocanu - Direcția Generală evaluare impact și control al poluării: Ceea ce putem să observăm din datele pe care le avem, nivelul PM10 a rămas cel puţin la fel ca cel de anul trecut”