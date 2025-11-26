Live TV

Groapă de gunoi.
Groapă de gunoi. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Buzoianu: Până în august 2026 vor fi 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeuri vegetale

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că România are nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții iar un astfel de proiect depus de deputata USR „zace în sertare de vreun an de zile”. Aceasta susține că „cel mai târziu la începutul anului viitor va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege”. În ceea ce privește deșeurile din textile, ea spune că se află în ultimele discuții de aliniere cu Ministerul Economiei pentru a putea adopta „în perioada următoare” o lege care să prevadă mult mai clar importurile de second-hand, „ca să nu mai vedem pe câmpuri nu doar deșeuri din construcții, ci munți întregi de haine aruncate sau poate haine arse”. Totodată, ministra a afirmat că până în august 2026 vor fi finanțate, prin PNRR, 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeurile vegetale.

„Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. Pe câmpurile acelea pe care ne uităm pe geam, în trenuri, le vedem că sunt deșeuri din construcții, la propriu. Acele deșeuri în alte state sunt văzute ca resurse, pentru că instituțiile și operatorii privați au obligația, atunci când construiesc orice fel de proiect, că e vorba de infrastructură mică sau că este pur și simplu un bloc, trebuie să folosească un procent din materiale care să fie reciclate. Materiale din deșeuri din foste construcții, care acum sunt reciclate.

Această piață nu se creează până când nu există un mecanism întreg. Eu am propus în Parlament o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. Zace în sertare de vreun an de zile, dar eu cred că oricum mai devreme sau mai târziu anul acesta, cel mai târziu la începutul anului viitor, va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege.

Această lege va scăpa de foarte multă presiune pusă pe balastiere. Am făcut un control cu Garda de Mediu luna aceasta. Unul din patru operatori care au activitate de balastiere fac ilegal această activitate. Fie nu au aviz, fie încalcă condițiile din aviz. De ce fac asta și continuă să facă asta cu înțelesul tuturor și cu sprijinul tuturor? Pentru că astăzi industria de construcții din România are nevoie disperată de materialele de pe balastire, pentru că noi nu avem alternativă. Noi punem toată presiunea doar pe aceste lucrări, ori noi trebuie să ne reîntoarcem și la partea de revalorificare a unor materiale care...ajunge să ne uităm pe orice fel de câmpie în România și vom vedea asta. Nu trebuie să ne ducem foarte departe de București. Putem să mergem în mijlocul Bucureștiului, în curtea Palatului Parlamentului, în spatele Senatului, parcul este plin de deșeuri de construcții”, spune ministrul Mediului.

Diana Buzoianu precizează că deșeurile de pe câmp sunt în răspunderea UAT-urilor.

„Acolo este obligația primăriilor. Vă dau un exemplu. Pentru fiecare dintre tipurile de deșeuri sunt alte soluții. Dacă am vorbit de deșeurile de construcții, asta este soluția.

Dacă vorbim de deșeurile din textile, avem nevoie de o lege care să prevadă mult mai clar importurile de second-hand. Suntem, sper eu, chiar în ultimele discuții de aliniere cu Ministerul Economiei pentru a putea să trecem în perioada următoare exact această lege, ca să nu mai vedem pe câmpuri nu doar deșeuri din construcții, ci munți întregi de haine aruncate sau poate haine arse.

Fiecare dintre aceste deșeuri intră altfel în țara noastră, fiecare din aceste categorii de deșeuri ajung în alte moduri pe câmp.

Noi trebuie să găsim pentru fiecare din deșeuri soluțiile. Odată ce am găsit o soluție pentru a elimina cauza, în acel moment primăriile pot face curățenie și știu că într-o săptămână nu vor ajunge din nou acolo deșeuri. Astăzi, o primărie care face investiții, curăță un câmp de deșeuri textile, știe că în două luni de zile acolo vor fi din nou deșeurile”, a mai afirmat ministrul Mediului.

Buzoianu: Până în august 2026 vor fi 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeuri vegetale

Ea a afirmat că pentru mediul rural este nevoie de centre de aport voluntar, adică „locurile în care oamenii să poată să aducă gunoaiele singuri”.

„De asta m-am luptat atât de mult să reușim să salvăm cât mai multe proiecte din PNRR. Din PNRR deja au început să fie finalizate o parte din centre, în Timiș, Gorj...La mijlocul anului viitor vor fi 200 de astfel de puncte de colectare, în care oamenii vor putea să aducă deșeurile vegetale. Deșeurile vegetale în rural oamenii nu au unde să le arunce. Acum vor avea 200 de puncte în toată țara. La mijlocul anului viitor, în august, noi va trebui să dăm un raport. 200 de puncte vor fi în toate județele. Sunt deja contracte semnate care, sunt aproape de finalizare vreo 70%. Avem un plan ca în august cel târziu să le avem finalizate.

Eu planific să facem o hartă interactivă în care să arătăm toate punctele din toată țara care vor fi finanțate anul acesta și anul viitor”, mai susține Buzoianu.

Ministra Mediului afirmă că gunoaiele existente vor trebui curățate de primării.

„Doar că mulți dintre ei acum zic nu avem infrastructura. De anul viitor o parte semnificativă din aceste comune vor avea de anul viitor infrastructură. Atunci nu vor mai exista scuze”, mai afirmă Diana Buzoianu.

