Live TV

Oamenii de știință au descoperit un pericol „invizibil” în adâncurile oceanului din zona Antarcticii: „Este o adevărată necunoscută”

Data publicării:
ghețar in antarctica
Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Ueslei Marcelino
Din articol
Un cerc vicios

Gazul metan, cu efect de încălzire asupra planetei, iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate.

Cantităţi uriaşe de metan se află în adevărate rezervoare care s-au format de-a lungul mileniilor sub fundul marin în întreaga lume. Acest gaz invizibil, care dăunează climei, poate ieşi în apă prin fisuri existente pe fundul mării, dezvăluindu-se adesea printr-un şir de bule care se ridică la suprafaţa oceanului, scrie CNN, preluat de News.ro. 

Se cunosc relativ puţine lucruri despre aceste scurgeri subacvatice, despre modul în care funcţionează, despre numărul lor şi despre cantitatea de metan care ajunge în atmosferă în comparaţie cu cantitatea consumată de microbii care se hrănesc cu metan şi trăiesc în ocean. Dar oamenii de ştiinţă sunt dornici să le înţeleagă mai bine, deoarece acest gaz extrem de poluant reţine de aproximativ 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani de existenţă în atmosferă.

Scurgerile de metan din Antarctica sunt printre cele mai puţin înţelese de pe planetă, aşa că o echipă internaţională de oameni de ştiinţă s-a apucat să le găsească. Ei au folosit o combinaţie de studii acustice efectuate de pe nave, vehicule telecomandate şi scafandri pentru a preleva probe dintr-o serie de locuri din Marea Ross, un golf din Oceanul Antarctic, la adâncimi cuprinse între 5 şi 240 de metri.

Ceea ce au descoperit i-a surprins. Au identificat peste 40 de scurgeri de metan în apele puţin adânci ale Mării Ross, potrivit studiului publicat luna aceasta în Nature Communications. Multe dintre scurgeri au fost găsite în locuri care fuseseră studiate în repetate rânduri, ceea ce sugerează că erau noi. Acest lucru poate indica o „schimbare fundamentală” în ceea ce priveşte metanul eliberat în regiune, potrivit cercetării.

Scurgerile de metan sunt relativ frecvente la nivel global, dar anterior exista o singură scurgere activă confirmată în Antarctica, a explicat Sarah Seabrook, autoare a lucrării şi cercetătoare marină la Earth Sciences New Zealand, o organizaţie de cercetare. „Ceva ce se credea a fi rar pare să devină acum răspândit”, a declarat ea pentru CNN. Fiecare scurgere descoperită a fost însoţită de un „ imediat”, care a fost „înlocuit rapid de anxietate şi îngrijorare”, a povestit Seabrook.

Un cerc vicios

Există temeri că aceste scurgeri ar putea transfera rapid metanul în atmosferă, făcându-le o sursă de poluare care încălzeşte planeta şi care nu este luată în calcul în prezent în previziunile privind schimbările climatice viitoare.

Oamenii de ştiinţă sunt, de asemenea, îngrijoraţi că metanul ar putea avea efecte în cascadă asupra vieţii marine.

Nu este clar de ce se produc scurgeri de metan în regiune, dar cercetătorii investighează dacă acestea ar putea fi afectate de schimbările climatice.

La celălalt capăt al lumii, în Arctica, creşterea eliberării subterane de metan a fost asociată cu impactul schimbărilor climatice, a spus Seabrook, inclusiv temperaturi mai ridicate, schimbări ale nivelului mării şi creşterea lentă şi continuă a terenului după topirea gheţarilor din ultima eră glaciară.

Se poate crea un cerc vicios, a adăugat Seabrook, în care schimbările climatice cresc scurgerile de metan, care la rândul lor accelerează ritmul schimbărilor climatice.

Oamenii de ştiinţă se vor întoarce în Antarctica săptămâna viitoare pentru două luni, pentru a analiza scurgerile în detaliu.

Metanul este o „adevărată necunoscută, se ridică în atmosferă şi nu ştim de ce”, a spus Andrew Thurber, profesor de biologie marină la Universitatea din California, Santa Barbara, şi el autor al studiului. Una dintre cele mai importante preocupări este ceea ce se întâmplă în Antarctica, unde există vaste rezervoare de metan, a declarat Thurber pentru CNN. Dacă oamenii continuă să încălzească planeta, aceste scurgeri ar putea trece de la „un laborator natural la un epicentru al pericolului”, avertizează el. În anumite privinţe, „sunt ca un animal periculos”, a adăugat el. „Sunt uimitoare de studiat şi de înţeles, dar trebuie să fim foarte conştienţi de ceea ce pot face dacă sunt provocate sau subestimate”, conchide el.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
bogdan ivan
2
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
bancnote false 100 euro prop copy
3
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
4
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban si klaus iohannis
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă...
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu...
viktor orban
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a...
Ultimele știri
Șoferii, noua momeală în campania de recrutare militară a Rusiei. Putin promite „posturi sigure”, dar trimite recruții pe front
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții”
A murit Flavius Domide, legendă a clubului UTA Arad şi a fotbalului românesc. Sportivul avea 79 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
curenti oceanici
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
banc de pesti in ocean
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
cisterna cu gaz rasturnata langa barlad
Autocisternă cu metan, răsturnată pe DN24A, lângă Bârlad: sunt pierderi de gaz, zeci de persoane evacuate, unele „mai mult cu forța”
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur cu magnitudinea 7,5 în Strâmtoarea Drake
dennis bell
Rămășițele unui tânăr explorator britanic au fost descoperite în Antarctica după peste 60 de ani de la moartea sa
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile...
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026: vești importante pentru pensionari și familiile cu venituri mici
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
Pro FM
De ce este orb Andrea Bocelli. Cum citește partiturile
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu