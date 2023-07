Radare în Delta Dunării pentru monitorizarea bărcilor care circulă cu viteză mare. „Conducătorii se informează unii pe alții”

Viteza celor aproape 1.000 de bărci de mare putere care circulă în Delta Dunării va fi monitorizată printr-un sistem de tip SCOMAR, similar celui folosit pentru supravegherea graniţelor Uniunii Europene, dacă cererea de finanţare întocmită de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) va fi acceptată de Programul Operaţional pentru Dezvoltare Durabilă (PODD).

Guvernatorul Rezervaţiei, Gabriel Marinov, a declarat că niciuna din soluţiile puse în practică până acum pentru sancţionarea conducătorilor ambarcaţiunilor care circulă cu viteză nu a avut succes, în condiţiile în care vitezomanii se anunţă prin diferite mijloace cu privire la prezenţa angajaţilor ARBDD cu aparate radar pe canalele Deltei.

„Conducătorii ambarcaţiunilor se informează unii pe alţii, au grupuri pe reţele sociale sau de orice altă natură, iar atunci când ajungem la faţa locului toată lumea circulă regulamentar. Cum am plecat, imediat se reia obiceiul. (...) Conştienţi fiind de ineficacitatea acestor acţiuni, unul din cele cinci proiecte strategice pregătite vizează tocmai această capacitate de control a întregii suprafeţe din Deltă”, a declarat guvernatorul GabrielMarinov, citat de Agerpres.

Prin intermediul proiectului care va fi depus spre finanţare pe PODD, vor fi monitorizate toate ambarcaţiunile din Deltă, astfel încât vor fi identificate şi persoanele care comit infracţiuni.

„Sistemul nu e ceva neapărat nou, e utilizat în alte locuri din lume, în special în delta Mississippi. Este însă o generaţie mai nouă decât cea folosită acolo şi ne va permite monitorizarea permanentă a oricărei ambarcaţiuni care se deplasează în Deltă. În afară de acele camere de mare fidelitate, ce vor fi amplasate în intravilanul localităţilor, instalarea a trei radare în diferite puncte din intravilanul localităţilor, nu vor fi aduse alte prejudicii mediului natural. Am scris cererea de finanţare şi aşteptăm deschiderea apelurilor”, a precizat guvernatorul Gabriel Marinov.

El a precizat că în Deltă sunt aproape 1.000 de bărci cu motoare puternice, care, prin viteza excesivă, produc daune majore habitatelor naturale.

ARBDD derulează în momentul de faţă un alt proiect finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) prin care se va achiziţiona un sistem de semnalizare şi protecţie cu cel puţin 400 de balize cu ajutorul cărora se va monitoriza accesul în 41.957 de hectare de zone strict protejate.

„Până acum, ne-am ocupat de elaborarea documentelor aferente achiziţiilor şi încercăm să implementăm proiectul cu succes până la finele anului 2023. Lucrăm la caietele de sarcini pe toate achiziţiile şi sperăm cât de curând să demarăm licitaţiile”, a menţionat asistenta din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea nivelului de semnalizare, protecţie şi monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor din zonele de maxim interes (zone strict protejate şi colonii) din RBDD”, Cosmina Masaca.

Proiectul finanţat prin POIM, al cărui contract de finanţare a fost semnat în luna martie a acestui an, are o valoare de circa 48 de milioane de lei şi are ca termen de încheiere finele anului 2023.

