Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune

Data publicării:
cercetători urcă pe un ghețar din Munții Pamir, Tadjikistan
Cercetătorii încearcă să înțeleagă anomalia din spatele ghețarului din Tadjikistan care se extinde, în timp ce aproape toți ceilalți ghețari din lume se topesc. Foto: Ice Memory Foundation

În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației. Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decât aproape toți ceilalți ghețari din lume.

Ghețarul Kon-Chukurbashi se află în Munții Pamir, supranumiți și „acoperișul lumii”, din Tadjikistan, la o altitudine de 5.810 metri. O echipă internațională de oameni de știință a călătorit până aici ca să obțină două mostre de gheață de cel puțin 100 de metri lungime.

Primul miez de gheață a fost trimis în sanctuarul subteran Ice Memory Foundation din Antarctica, unde mostre de gheață din diverse locuri din lume sunt păstrate pentru posteritate.

Photograph from the International Space Station of the Pamir Mountains, Tajikistan. Photographed in 2015. Glacier. An optimised and digitally enhanced version of a NASA image / credit NASA
Ghețarul Kon-Chukurbashi se află în Munții Pamir din Tadjikistan la o altitudine de 5.810 metri. Foto: Profimedia Images

A doua mostră a ajuns la Institutul de Știință a Temperaturilor Joase din Hokkaido, Japonia, acolo unde profesorul Yoshinori Iizuka o va analiza în încercarea de a înțelege această anomalie, scrie revista Popular Mechanics.

„Dacă am putea înțelege mecanismul din spatele volumului de gheață în creștere de acolo, atunci am putea să aplicăm asta în cazul tuturor ghețarilor din lume”, a spus Iizuka. „Ar putea fi o afirmație prea ambițioasă, dar cred că studiul nostru va ajuta în ultimă instanță oamenii.”

ghețar-munții-pamir-cercetători
Cercetătorii au obținut mai multe mostre de gheață pe care le vor studia pentru a înțelege de ce Kon-Chukurbashi este mult mai rezistent decât aproape toți ceilalți ghețari din lume. Foto: Ice Memory Foundation

Informațiile strânse în urma acestei cercetări s-ar putea să vină prea târziu pentru mulți ghețari, inclusiv pentru cei din munții Pamir. Un studiu recent a arătat că nivelul tot mai scăzut al zăpezii depuse va afecta șansele de supraviețuire ale ghețarilor din regiune.

Într-un final, chiar și ultimul „refugiu” al ghețarilor s-ar putea să nu poată face față încălzirii globale determinate de schimbările climatice antropogene.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

