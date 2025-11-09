Live TV

Un „colț de paradis” distrus de vapoare, plastic și drone. Cum a ajuns Delta Dunării o victimă colaterală a războiului

Data publicării:
Danube Delta, Romania
Răsărit în Delta Dunării Foto: Profimedia
Din articol
Plase de pescuit distruse Deșeuri din plastic „Mult mai puțini pelicani”

În Delta Dunării, războiul din Ucraina fragilizează ecosistemele deja amenințate. Biologii și localnicii observă efectele directe și indirecte ale războiului asupra faunei și florei din rezervația naturală, scrie publicația franceză Le Monde într-un reportaj de la fața locului.

Pentru a ajunge la Chilia Veche, un sat românesc cu 1.700 de locuitori din Delta Dunării, trebuie să luați o barcă din Tulcea și să navigați mai mult de trei ore pe un braț al marelui fluviu european. Micul port de pescuit, format din căsuțe vechi și câteva clădiri din perioada comunistă, se află în centrul acestei regiuni de la marginea Europei, unde râuri și canale curg între lacuri, păduri, insulițe și întinderi de stuf, înainte de a se vărsa în Marea Neagră.

Delta, una dintre cele mai bine conservate din lume, a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1991, apoi ridicată la rangul de rezervație naturală transfrontalieră a biosferei pe o suprafață de 5.200 de kilometri pătrați. S-au format mai multe ecosisteme fragile, refugii pentru aproape 3.000 de varietăți de plante și 4.300 de specii animale, dintre care peste 300 de păsări.

În acest mic „colț de paradis” trăiește de mult timp Mircea Ghiban, în vârstă de 50 de ani, președintele asociației pescarilor din comună și mândru descendent al unei minorități de ucraineni stabilite de câteva secole pe acest teritoriu. Dar, din februarie 2022, „paradisul” este tulburat de războiul din Ucraina, foarte aproape. Kilia, o comună ucraineană cu aproximativ 20.000 de locuitori, este vizibilă pe malul opus, la aproximativ 200 de metri în linie dreaptă.

Plase de pescuit distruse

Porturile ucrainene de pe Dunăre, care înlocuiesc portul Odesa pentru exportul de cereale și mărfuri, sunt atacate în mod regulat de drone și rachete rusești, ale căror explozii asurzitoare răsună și pe partea românească. Cu toate acestea, brațul Chilia a devenit una dintre intrările pentru cargourile de mărfuri care circulă pe Dunăre, traficul maritim aproape triplându-se din vara anului 2022.

Navele distrug plasele de pescuit instalate pe traseul lor, iar pentru unii pescari a devenit aproape imposibil să-și continue activitatea. Mircea Ghiban înregistrează astfel o pierdere de aproape „20% până la 30%” din cantitatea de pește pe care obișnuia să prindă înainte de război.

Deja amenințată de schimbările climatice și de activitățile umane care au provocat, în special, secarea lacurilor în timpul verii, biodiversitatea deltei suferă și de efectele indirecte ale războiului. Ghiban constată astfel raritatea sturionilor, o specie protejată, în apele brațului Chilia.

„Înainte, prindeam întotdeauna unul din greșeală în plasele mele, pe care apoi îl eliberam. Acum, aproape că nu mai există”, mărturisește el.

O observație făcută și de Iulian Nichersu, director științific al Institutului Național de Cercetare a Deltei Dunării (INCDD) din Tulcea, pentru care războiul acționează ca un „șoc sistemic” care riscă, pe termen lung, să agraveze amenințările deja existente. „În cazul sturionilor, aceștia sunt în primul rând victime ale încălzirii globale din cauza pierderii conectivității între lacuri și a salinizării zonelor în care se reproduc”, explică biologul. „Dar este adevărat că traficul maritim și exploziile, în special zgomotul, îi pot afecta, și nu numai această specie.”

Deșeuri din plastic

O altă consecință a traficului maritim intensificat este creșterea cantității de deșeuri pe coastă și în canalele pe care circulă navele de marfă. Pe plaja din Sfântu Gheorghe, ultimul sat de pescari de la capătul unui alt braț al deltei, zeci de nave sunt vizibile la orizont. Uneori așteaptă două-trei săptămâni pentru a intra în canalul navigabil Sulina, pentru a ajunge la porturile danubiene. Acolo, localnicii și biologii au observat din ce în ce mai multe deșeuri plastice și saci de gunoi în apă, începând din vara anului 2022, aruncate, potrivit lor, direct de pe nave.

Nicolae Uncu, în vârstă de 61 de ani, adună deșeurile de fiecare dată când pleacă la pescuit în mare. El a observat această proliferare, „cu un vârf după distrugerea barajului ucrainean de la Kahovka”, pe Dniepr, în iunie 2023, așa cum atestă un videoclip de pe telefonul său. Tone de deșeuri s-au revărsat atunci în Marea Neagră și, curentul circulând de la est la vest, multe deșeuri au plutit până pe plajele sălbatice ale deltei. Mine marine și resturi de drone s-au răspândit, de asemenea, pe țărm.

Pe lângă aceste deșeuri, mai mulți pescari au declarat că au văzut „pete” de ulei de motor probabil vărsat de cargouri, pe apele brațului Chilia, dar și în mare. În ciuda sesizărilor adresate autorităților, „nu s-a făcut nimic”, afirmă aceștia. Cu toate acestea, este dificil să se dovedească și să se ateste proveniența acestor deșeuri și poluări, chiar dacă surse din cadrul autorităților rezervației confirmă că sunt conștiente de problemă.

Nichersu deplânge lipsa mijloacelor și a autorizațiilor necesare pentru a putea realiza studii și a măsura impactul războiului „așa cum ar trebui”. Potrivit directorului INCDD, determinarea poluării cauzate de bombardamente sau de traficul maritim a devenit o sarcină complicată: cercetătorii au acces limitat la brațul Chilia și nu mai pot utiliza drone de observare pe întreg teritoriul deltei.

white pelicans in Danube Delta, Romania
Pelicani în Delta Dunării Foto: Profimedia

„Mult mai puțini pelicani”

Pe partea ucraineană, responsabilii rezervației explică că accesul în anumite zone ale deltei le este strict interzis de la începutul războiului. Prin urmare, ei nu pot constata daunele provocate de bombardamente asupra faunei și florei, dar observă totuși „mult mai puțini pelicani”, care s-ar fi refugiat pe partea română.

ONG-urile de protecție a mediului încearcă să își ducă la bun sfârșit proiectele în măsura posibilului. Este cazul Rewilding Ukraine, care implementează programe de „reînsălbăticire” și reconstrucție ecologică. În delta Dunării, ONG-ul a introdus bivoli de apă, „care se simt bine”, potrivit șefului echipei, Mikhailo Nesterenko.

ONG-ul aproape a finalizat un proiect de reconectare a lacurilor din deltă, care fuseseră astupate în perioada sovietică. Un proces întârziat, deoarece a fost dificil să se găsească utilaje speciale, dar și „oameni care să sape canalele, deoarece mulți au plecat sau au fost înrolați”, adaugă Nesterenko. Proiecte „importante” pentru comunitățile locale, insistă el, care solicită proiecte de restaurare și conservare a naturii, în opoziție cu „distrugerile”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
5
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
teren de sport gorj
Investiții anapoda: Comuna cu teren de sport modern, dar fără gaze și...
coadă de mașini la benzinărie
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
castraveti din gradina
Paradox românesc: ultimele legume autohtone din 2025 pleacă spre...
Ultimele știri
Legătura dintre anxietate și stresul zilnic. Mărturia celor care ajung la psihiatru: „O teamă teribilă de eșec, senzația că o să mor”
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: Roată Panoramică, patinoar și alte atracții în Piața Mare
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jens Stoltenberg
Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina. Jens Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO”
femei-malawi
Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele. „Nu putem păstra tăcerea”
robert fico
Robert Fico, despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?”
European Union leaders' summit in Brussels
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
sistem merops
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă”
Adevărul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Playtech
De ce se aud zgomote în centrala termică şi cum pot fi remediate?
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Părul cărunt ar putea fi arma secretă a corpului tău împotriva cancerului
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...