Foto Un „recif” subacvatic format din armele naziștilor din Al Doilea Război Mondial a contribuit la explozia vieții marine

Data publicării:
43247_2025_2593_Fig5_HTML
Foto: DeepSea Monitoring Group
Din articol
„Lucrurile menite să ucidă totul atrag atât de multă viață” 1,6 milioane de tone de arme, aruncate în largul coastei germane

În apele salmastre de pe coasta germană se află un teritoriu subacvatic plin de bombe, torpile și mine folosite de armata nazistă a Germaniei. Aruncate de pe barje la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și uitate, muniție care este estimată la mii de proiectile s-a aglomerat de-a lungul anilor. Formează un covor ruginit pe fundul mâlos și puțin adânc al mării din golful Lübeck, în extremitatea vestică a Mării Baltice, scrie The Guardian.

De-a lungul deceniilor, arsenalul nazist a fost ignorat și uitat. Un număr tot mai mare de turiști au început să vină pe plajele nisipoase și în apele calme pentru a practica jetski, kitesurfing și pentru a petrece timp în parcurile de distracții. Sub suprafață, armele s-au degradat.

Când primii oameni de știință au început să cerceteze efectele asupra ecosistemului, „unii dintre noi se așteptau să vadă un deșert, fără niciun fel de viață, deoarece totul era otrăvit”, spune Andrey Vedenin, de la Institutul de Cercetare Senckenberg din Frankfurt am Main, care a condus o echipă de oameni de știință pentru a cataloga pentru prima dată ce forme de viață pot supraviețui pe armamentul subacvatic.

Ceea ce au descoperit i-a uimit. Vedenin își amintește că colegii săi au strigat surprinși când submersibilul a trimis primele imagini. „A fost un moment extraordinar”, spune el.

Mii de creaturi marine își făcuseră casă printre muniții, creând un ecosistem regenerat, mai populat decât fundul mării din jur.

1
Foto: DeepSea Monitoring Group

Această metropolă subacvatică era dovada tenacității vieții. „Este de fapt uimitor câtă viață găsim în locuri care se presupune că sunt toxice și periculoase”, spune el.

Peste 40 de stele de mare se adunaseră pe o bucată expusă de TNT. Trăiau pe carcase metalice, buzunare de fitil și cutii de transport la doar câțiva centimetri de umplutura explozivă. Pe vechile muniții s-au găsit pești, crabi, anemone de mare și midii. „Ai putea compara acest loc cu un recif de corali în ceea ce privește cantitatea de faună care se afla acolo”, spune Vedenin.

43247_2025_2593_Fig3_HTML
Foto: DeepSea Monitoring Group

„Lucrurile menite să ucidă totul atrag atât de multă viață”

În medie, peste 40.000 de animale trăiau pe fiecare metru pătrat al munițiilor, au scris oamenii de știință în articolul lor despre descoperire, publicat în revista Communications Earth & Environment în septembrie. Zona înconjurătoare era mult mai puțin diversă, cu doar 8.000 de indivizi pe fiecare metru pătrat.

Este ironic că „lucrurile menite să ucidă totul atrag atât de multă viață”, spune Vedenin. „Puteți vedea cum se adaptează natura după un eveniment catastrofal, cum ar fi al Doilea Război Mondial, și cum, într-un fel, viața își găsește drumul înapoi către cele mai periculoase locuri”.

Ceea ce au descoperit cercetătorii în Golful Lübeck dezvăluie un adevăr surprinzător despre modul în care viața subacvatică poate reutiliza deșeurile umane.

De obicei, „extinderea urbană” este considerată dăunătoare pentru natură, dar sub apă, scenariul poate fi inversat. Acest lucru se datorează faptului că, în fiecare zi, o cantitate medie de 1 milion de camioane basculante de roci, pietriș, argilă și nămol sunt îndepărtate din mediul marin. Aceste suprafețe dure oferă adăpost pentru corali, bureți, balani și midii, precum și zone de creștere pentru pești.

Înainte de război, această zonă a Mării Baltice era plină de bolovani și aflorimente stâncoase, dar aproape toate au fost îndepărtate pentru construcții, pentru a se construi case și drumuri.

43247_2025_2593_Fig4_HTML
Foto: DeepSea Monitoring Group

Structurile artificiale, cum ar fi epavele, parcurile eoliene offshore, platformele petroliere și conductele, pot oferi substitute, înlocuind o parte din habitatul pierdut. Acest studiu arată că munițiile ar putea fi la fel de benefice – înflorirea vieții pe cele din Golful Lübeck este probabil să se repete și în alte părți.

1,6 milioane de tone de arme, aruncate în largul coastei germane

Între 1946 și 1948, 1,6 milioane de tone de arme au fost aruncate în largul coastei germane. Mii de oameni le-au încărcat în barje; unele au fost aruncate în locuri desemnate, altele au fost pur și simplu aruncate peste bord în timpul transportului. Este pentru prima dată când cercetătorii au documentat modul în care a reacționat viața marină.

Dar fenomenul nu se limitează la arme. În SUA, structurile de petrol și gaze scoase din uz s-au transformat în recife de corali; programul Rigs-to-Reefs încurajează autoritățile să lase structurile curate și stabile sub apă pentru beneficiile asupra mediului. Navele scufundate din Primul Război Mondial au devenit habitate pentru fauna sălbatică de-a lungul râului Potomac din Maryland.

Aceste locuri devin și mai importante pentru fauna sălbatică, deoarece oceanele sunt din ce în ce mai degradate de pescuit și ancorare. Navele scufundate și locurile de depozitare a armelor „funcționează în esență ca zone protejate – nu sunt parcuri naționale, dar aproape orice fel de activitate umană este interzisă”, spune Vedenin. „Prin urmare, multe specii care altfel ar fi rare sau în declin, cum ar fi codul din Marea Baltică, prosperă”.

Oriunde au avut loc conflicte militare în ultimii 100 de ani, mările din jur sunt de obicei presărate cu muniții, spune Vedenin. Milioane de tone de materiale explozive se află în oceanele noastre.

Locațiile acestor muniții sunt slab documentate, în parte din cauza frontierelor naționale, a informațiilor militare clasificate și a faptului că înregistrările sunt îngropate în arhivele istorice. Acestea prezintă un risc de explozie și de securitate, precum și un risc din cauza eliberării continue de substanțe chimice toxice.

În anii 1990, oamenii de știință au început să avertizeze asupra „pericolului din adâncuri” și asupra necesității de a îndepărta materialele potențial explozive. Presiunea pentru îndepărtarea armamentului a venit și din partea cererii crescânde de utilizare a fundului mării pentru alte scopuri, cum ar fi dragarea sau infrastructura offshore, precum parcurile eoliene, cablurile și conductele de petrol și gaze.

Pe măsură ce Germania și alte țări se angajează în eliminarea acestor relicve, oamenii de știință speră să protejeze ecosistemele care s-au format în jurul lor. În Golful Lübeck, munițiile sunt deja eliminate.

„Ar trebui să înlocuim aceste carcase metalice rămase din muniții cu obiecte mai sigure, nepericuloase, cum ar fi structuri din beton”, spune Vedenin.

El speră acum că ceea ce se întâmplă în Lübeck va crea un precedent pentru înlocuirea materialelor după îndepărtarea munițiilor în alte locuri – deoarece chiar și cele mai distructive arme pot deveni suport pentru o nouă viață.

Editor : A.C.

