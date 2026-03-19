Vestul Europei, sub alertă: episod de poluare a aerului anunțat de Copernicus

Observatorul european Copernicus a avertizat joi că un episod semnificativ de poluare a aerului cu particule fine este aşteptat în următoarele zile în anumite părţi ale Europei de Vest, transmite AFP, citată de Agerpres.



Această deteriorare a calităţii aerului este cauzată de particulele fine (PM2.5) prezente în Europa de Vest, afectând mai multe ţări, inclusiv Germania, Belgia, Franţa, Irlanda, Olanda şi Regatul Unit.

„Deşi acesta este un fenomen frecvent în primăvară, reprezintă o situaţie semnificativă cauzată de particulele fine din surse multiple, în special din agricultură”, a subliniat serviciul de monitorizare atmosferică Copernicus într-un comunicat.



Fermierii sunt, de fapt, o sursă de emisii de amoniac în timpul împrăştierii îngrăşămintelor, un gaz extrem de iritant şi un precursor al particulelor fine. Condiţiile meteorologice stabile împiedică, de asemenea, dispersarea acestor poluanţi, care provin şi din transportul rutier.



Calitatea aerului va avea de suferit în continuare din cauza răspândirii polenului de mesteacăn şi arin.

