Live TV

Vestul Europei, sub alertă: episod de poluare a aerului anunțat de Copernicus

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu masca la gură tuseste din cauza poluării
Peste 400.000 de persoane mor anual în întreaga Europă din cauza aerului poluat.

Observatorul european Copernicus a avertizat joi că un episod semnificativ de poluare a aerului cu particule fine este aşteptat în următoarele zile în anumite părţi ale Europei de Vest, transmite AFP, citată de Agerpres.

Această deteriorare a calităţii aerului este cauzată de particulele fine (PM2.5) prezente în Europa de Vest, afectând mai multe ţări, inclusiv Germania, Belgia, Franţa, Irlanda, Olanda şi Regatul Unit.

Deşi acesta este un fenomen frecvent în primăvară, reprezintă o situaţie semnificativă cauzată de particulele fine din surse multiple, în special din agricultură, a subliniat serviciul de monitorizare atmosferică Copernicus într-un comunicat.

Fermierii sunt, de fapt, o sursă de emisii de amoniac în timpul împrăştierii îngrăşămintelor, un gaz extrem de iritant şi un precursor al particulelor fine. Condiţiile meteorologice stabile împiedică, de asemenea, dispersarea acestor poluanţi, care provin şi din transportul rutier.

Calitatea aerului va avea de suferit în continuare din cauza răspândirii polenului de mesteacăn şi arin.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu Gianni Infantino! Despre ce au...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit