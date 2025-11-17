O nouă melodie creată cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit virală în Statele Unite și a pătruns deja în unele topuri muzicale. Piesa, intitulată „Walk My Walk”, este în stil country și este semnată de „Breaking Rust”, un proiect prezentat drept trupă sau artist, dar care nu pare să aibă nicio componentă umană în procesul de creație.

Breaking Rust nu are o identitate clară, iar pe rețelele sociale nu există dovezi că în spatele proiectului s-ar afla un interpret real. Vocea, muzica și versurile melodiei par a fi generate integral de modele AI avansate, la fel ca și materialele vizuale folosite în promovare.

Deși produsul final este creat în totalitate digital, în spatele proiectului apare totuși numele unei persoane: Aubierre Rivaldo Taylor, asociat online cu colectivul Def Beats AI, o inițiativă muzicală cunoscută pentru utilizarea inteligenței artificiale în producția de conținut. Prezența lui online este însă limitată, iar creatorii contului de Instagram Breaking Rust nu au răspuns solicitărilor de presă.

Fenomenul nu este unul izolat. La începutul anului, „The Velvet Sundown”, o altă „trupă” generată de AI, a atras sute de mii de ascultători pe Spotify, deși proiectul exista de mai puțin de o lună. Persoana din spatele acelui experiment a afirmat ulterior că a fost vorba doar despre o farsă.

Popularitatea tot mai mare a proiectelor muzicale bazate pe inteligență artificială a alimentat dezbateri aprinse. Un sondaj recent citat în discuțiile din industria muzicală arată că pentru mulți ascultători devine din ce în ce mai greu să distingă între piesele create de AI și muzica realizată de artiști umani.

Editor : Ș.A.