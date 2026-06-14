Live TV

Industria pharma intră în cursa spațială. De ce se produc medicamente în spațiu

Data publicării:
International Space Station Astronaut Serena Aunon Chancellor
Serena Aunon Chancellor, inginer de zbor al Expediției 57, lucrând la prepararea unei soluții de proteine cristalizate într-un mediu de microgravitație la bordul Stației Spațiale Internaționale. Imagine din 9 noiembrie 2018. Foto: Profimedia
Din articol
De ce se produc medicamente în spațiu? Farmacia spațială Căi către comercializarea spațială

O adevărată febră spațială depășește domeniul conectivității prin satelit, al vehiculelor de lansare și al apărării aerospațiale, extinzându-se către sectorul farmaceutic. Un număr tot mai mare de companii se îndreaptă către orbita terestră joasă pentru a produce medicamente în condiții de microgravitație, potrivit CNBC

Gama de oportunități comerciale se extinde pe măsură ce industriile aerospațiale fundamentale pun la punct infrastructura necesară. Morgan Stanley prevede că economia spațială ar putea depăși o mie de miliarde de dolari până în 2040 și, deși industrii de la semiconductori la cabluri de fibră optică vor avea de câștigat, medicina ar putea înregistra cea mai imediată transformare.

Anul trecut, compania de tehnologie spațială și de apărare Redwire a înființat o filială dedicată, SpaceMD, pentru a comercializa produse farmaceutice dezvoltate în spațiu. Aceasta a petrecut ani de zile dezvoltând bioprintarea orbitală, dar vede cea mai mare oportunitate comercială în crearea de metode de administrare a medicamentelor pacienților.

Cea mai de succes tehnologie este PIL-BOX, o nouă tehnologie de formulare a medicamentelor, a declarat pentru CNBC John Vellinger, CEO-ul SpaceMD.

SpaceMD a trimis deja în spațiu 54 de unități PIL-BOX – micro-laboratoare specializate și automatizate, concepute pentru a cristaliza proteine în orbită – și a testat 37 de compuși medicamentoși, a spus el.

„Am colaborat cu Eli Lilly, Bristol Myers Squibb și alte companii farmaceutice, le-am prezentat aceste noi forme cristaline, iar ele doresc să ne furnizeze în continuare noi candidați pentru medicamente”, a spus Vellinger.

De ce se produc medicamente în spațiu?

Pe Pământ, producția farmaceutică este constant perturbată de gravitație prin mecanisme precum sedimentarea, în care particulele grele se scufundă la fundul eprubetei, și convecția, în care fluidele calde se ridică, iar cele reci se scufundă.

În spațiu, absența gravitației înseamnă că oamenii de știință pot cultiva cristale mai uniforme și de calitate superioară, a spus Phil Williams, profesor de biofizică la Universitatea din Nottingham. Cristalele cultivate pe orbita joasă a Pământului sunt, prin urmare, mai previzibile și lipsite de defecte.

„Atunci când moleculele sunt mai uniforme, ele devin, de obicei, mai ușor de administrat pacienților”, a spus Williams. Când cristalele au dimensiuni diferite, cristalele mici se ascund în spațiile dintre cele mai mari, făcând lichidul mai vâscos.

Acest lucru este important deoarece vâscozitatea — consistența medicamentului — determină modul în care pacienții absoarbe medicamentul. Produsele biologice și medicamentele vâscoase necesită, de obicei, ace groase și perfuzii îndelungate în spital. Prin reducerea vâscozității, terapiile complexe pot fi transformate în injecții subțiri și nedureroase. Lichidele grele și instabile pot fi, de asemenea, depozitate fără costurile financiare și de mediu uriașe ale, de exemplu, transportului aerian la temperaturi foarte scăzute.

Farmacia spațială

Farmacia spațială a luat naștere odată cu Merck, cunoscută sub numele de MSD în afara SUA. În 2014, compania a efectuat experimente de creștere a cristalelor pe Stația Spațială Internațională pentru a înțelege mai bine modul în care lipsa gravitației influențează medicamentele, inclusiv medicamentul său de top împotriva cancerului, Keytruda.

Keytruda este un anticorp creat în laborator care ajută organismul să combată boala. Administrat inițial pacienților din spitale prin perfuzii intravenoase de câteva ore, experimentele au contribuit la dezvoltarea unei versiuni injectabile pe care pacienții ar putea să și-o administreze acasă.

Imagistica UV a probelor din zborul spațial a arătat că cultivarea anticorpilor în spațiu a produs un amestec extrem de uniform și stabil, care se dizolva ușor.

Merck a găsit o modalitate de a reproduce aceste condiții pe Pământ. Această cale de administrare durează doar câteva minute și a obținut aprobarea FDA în 2025.

Căi către comercializarea spațială

Numai industria farmaceutică cheltuiește anual sute de miliarde pe cercetare și dezvoltare și pe colaborarea cu organizații de cercetare contractuale (CRO) pentru a efectua studii clinice.

„Avem nevoie doar de o cantitate mică din aceste cristale... am demonstrat de fapt că se poate reproduce acel cristal în cinci generații diferite”, a spus Vellinger de la SpaceMD. „Avem candidații la medicamente, avem echipamentul testat în zborurile spațiale... și avem acordurile de redevențe în vigoare.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Global Nuclear War
Un comandant german avertizează: Rusia ar putea extinde amenințarea nucleară în spațiu. Consecințele unei detonări la mare înălțime
evoluia_de_la_raft_cum_un_brand_de_familie_creeaz_soluiile_de_care_avem_nevoie_zilnic
(P) Evoluția de la raft: Cum un brand de familie creează soluțiile de care avem nevoie zilnic
membrii echipajului artemis 3
NASA a anunțat echipajul misiunii Artemis III: „Este începutul primei Flote Stelare a Pământului”
VLA (Very Large Array) of the National Radio Astronomy Observatory, New Mexico, United States of America, North America
Vânătorii de extratereștri au un plan pentru ziua când omenirea va găsi dovezi ale vieții în spațiu
Sophie Adenot's Daily Life Aboard The ISS
Din spațiu, o astronaută franceză spune că vede „seceta care se instalează” pe Terra
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
INSTANT_TOMAC_PNL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Când va depune Eugen Tomac programul de guvernare în Parlament. Azi...
mama tine de mana un bebelus
Programul de guvernare. Plafonul indemnizaţiei de creştere a...
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Ultimele știri
Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Cine cred românii că va fi golgheterul CM 2026
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Premierul desemnat Tomac: pensiile vor crește cu sume între 120 lei și 600 lei. Există și o veste proastă
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme