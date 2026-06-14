Industria pharma intră în cursa spațială. De ce se produc medicamente în spațiu

O adevărată febră spațială depășește domeniul conectivității prin satelit, al vehiculelor de lansare și al apărării aerospațiale, extinzându-se către sectorul farmaceutic. Un număr tot mai mare de companii se îndreaptă către orbita terestră joasă pentru a produce medicamente în condiții de microgravitație, potrivit CNBC.

Gama de oportunități comerciale se extinde pe măsură ce industriile aerospațiale fundamentale pun la punct infrastructura necesară. Morgan Stanley prevede că economia spațială ar putea depăși o mie de miliarde de dolari până în 2040 și, deși industrii de la semiconductori la cabluri de fibră optică vor avea de câștigat, medicina ar putea înregistra cea mai imediată transformare.

Anul trecut, compania de tehnologie spațială și de apărare Redwire a înființat o filială dedicată, SpaceMD, pentru a comercializa produse farmaceutice dezvoltate în spațiu. Aceasta a petrecut ani de zile dezvoltând bioprintarea orbitală, dar vede cea mai mare oportunitate comercială în crearea de metode de administrare a medicamentelor pacienților.

Cea mai de succes tehnologie este PIL-BOX, o nouă tehnologie de formulare a medicamentelor, a declarat pentru CNBC John Vellinger, CEO-ul SpaceMD.

SpaceMD a trimis deja în spațiu 54 de unități PIL-BOX – micro-laboratoare specializate și automatizate, concepute pentru a cristaliza proteine în orbită – și a testat 37 de compuși medicamentoși, a spus el.

„Am colaborat cu Eli Lilly, Bristol Myers Squibb și alte companii farmaceutice, le-am prezentat aceste noi forme cristaline, iar ele doresc să ne furnizeze în continuare noi candidați pentru medicamente”, a spus Vellinger.

De ce se produc medicamente în spațiu?

Pe Pământ, producția farmaceutică este constant perturbată de gravitație prin mecanisme precum sedimentarea, în care particulele grele se scufundă la fundul eprubetei, și convecția, în care fluidele calde se ridică, iar cele reci se scufundă.

În spațiu, absența gravitației înseamnă că oamenii de știință pot cultiva cristale mai uniforme și de calitate superioară, a spus Phil Williams, profesor de biofizică la Universitatea din Nottingham. Cristalele cultivate pe orbita joasă a Pământului sunt, prin urmare, mai previzibile și lipsite de defecte.

„Atunci când moleculele sunt mai uniforme, ele devin, de obicei, mai ușor de administrat pacienților”, a spus Williams. Când cristalele au dimensiuni diferite, cristalele mici se ascund în spațiile dintre cele mai mari, făcând lichidul mai vâscos.

Acest lucru este important deoarece vâscozitatea — consistența medicamentului — determină modul în care pacienții absoarbe medicamentul. Produsele biologice și medicamentele vâscoase necesită, de obicei, ace groase și perfuzii îndelungate în spital. Prin reducerea vâscozității, terapiile complexe pot fi transformate în injecții subțiri și nedureroase. Lichidele grele și instabile pot fi, de asemenea, depozitate fără costurile financiare și de mediu uriașe ale, de exemplu, transportului aerian la temperaturi foarte scăzute.

Farmacia spațială

Farmacia spațială a luat naștere odată cu Merck, cunoscută sub numele de MSD în afara SUA. În 2014, compania a efectuat experimente de creștere a cristalelor pe Stația Spațială Internațională pentru a înțelege mai bine modul în care lipsa gravitației influențează medicamentele, inclusiv medicamentul său de top împotriva cancerului, Keytruda.

Keytruda este un anticorp creat în laborator care ajută organismul să combată boala. Administrat inițial pacienților din spitale prin perfuzii intravenoase de câteva ore, experimentele au contribuit la dezvoltarea unei versiuni injectabile pe care pacienții ar putea să și-o administreze acasă.

Imagistica UV a probelor din zborul spațial a arătat că cultivarea anticorpilor în spațiu a produs un amestec extrem de uniform și stabil, care se dizolva ușor.

Merck a găsit o modalitate de a reproduce aceste condiții pe Pământ. Această cale de administrare durează doar câteva minute și a obținut aprobarea FDA în 2025.

Căi către comercializarea spațială

Numai industria farmaceutică cheltuiește anual sute de miliarde pe cercetare și dezvoltare și pe colaborarea cu organizații de cercetare contractuale (CRO) pentru a efectua studii clinice.

„Avem nevoie doar de o cantitate mică din aceste cristale... am demonstrat de fapt că se poate reproduce acel cristal în cinci generații diferite”, a spus Vellinger de la SpaceMD. „Avem candidații la medicamente, avem echipamentul testat în zborurile spațiale... și avem acordurile de redevențe în vigoare.”

Editor : M.C