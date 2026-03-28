Obiceiul alimentar care poate creşte eficienţa pierderii în greutate. Studiul care spulberă un mit

Adoptarea unui tipar alimentar constant, cu mese similare de la o zi la alta, ar putea ajuta la scăderea în greutate. Un studiu recent arată că persoanele care consumă zilnic alimente similare şi îşi menţin constant aportul caloric pot obţine rezultate mai bune în scăderea în greutate, fără a fi necesare schimbări complexe ale regimului alimentar.

Un studiu realizat de cercetători din cadrul American Psychological Association şi publicat joi în revista Health Psychology arată că adulţii care au urmat un tipar alimentar constant au pierdut mai mult în greutate decât cei care au variat frecvent alimentele consumate, informează News.ro.

Studiul vine să spulbere unul dintre miturile (multe și variate) ale regimurilor de slăbire, anume cel care presupune că variația alimentelor poate aduce la scăderi importante ale kilogramelor în detrimentul unui comportament mai previzibil, constant și de lungă durată.

Participanţii care au repetat aceleaşi mese şi au menţinut un aport caloric stabil au avut rezultate mai bune într-un program de slăbire desfăşurat pe durata a 12 săptămâni.

Cercetarea a inclus 112 adulţi cu exces ponderal sau obezitate, înscrişi într-un program structurat de scădere în greutate. Participanţii au înregistrat în timp real tot ce au consumat din punct de vedere alimentar, folosind o aplicaţie mobilă, şi s-au cântărit zilnic cu un cântar wireless.

Analiza s-a concentrat pe primele 12 săptămâni, perioadă în care implicarea în monitorizarea obiceiurilor este, de obicei, mai ridicată.

Autorii au evaluat consistenţa alimentaţiei prin două criterii. Primul a fost stabilitatea calorică, care a măsurat variaţiile aportului zilnic de calorii între zile şi între zilele lucrătoare şi weekend. Al doilea a fost repetitivitatea dietei, adică frecvenţa cu care participanţii au consumat aceleaşi mese şi gustări.

Rezultatele arată că persoanele care au consumat frecvent aceleaşi alimente au pierdut în medie 5,9% din greutatea corporală, comparativ cu 4,3% în cazul celor cu o dietă variată.

De asemenea, o variabilitate mai mică a aportului caloric a fost asociată cu o scădere mai mare în greutate.

Pentru fiecare creştere de 100 de calorii în variaţia zilnică, pierderea totală în greutate a scăzut cu aproximativ 0,6% pe durata studiului.

Potrivit autorilor, simplificarea deciziilor legate de alimentaţie, prin utilizarea unor mese familiare şi menţinerea unui aport caloric constant, poate ajuta la formarea unor obiceiuri mai uşor de menţinut.

Rezultatele analizei indică însă o asociere, nu o relaţie de tip cauză-efect, iar factori precum motivaţia sau autocontrolul pot influenţa rezultatele, notează autorii.

Cercetătorii subliniază că alte studii au asociat diversitatea alimentară cu o stare generală de sănătate mai bună, însă acele analize s-au concentrat pe varietatea alimentelor sănătoase, precum fructele şi legumele. În contextul actual, caracterizat prin acces facil la alimente nesănătoase, o dietă mai repetitivă ar putea ajuta la menţinerea unor alegeri alimentare mai bune, chiar dacă reduce diversitatea privind alimentele consumate.

Un rezultat suplimentar al studiului arată că participanţii care au raportat un aport caloric mai mare în weekend decât în timpul săptămânii au pierdut mai mult în greutate. Potrivit autorilor, acest lucru reflectă probabil o monitorizare mai consecventă a alimentaţiei, deoarece în weekend oamenii tind să înregistreze mai puţin riguros ceea ce consumă.

În ansamblu, studiul sugerează că, pentru a pierde în greutate, consecvenţa obiceiurilor alimentare poate avea un rol mai important decât diversitatea regimului alimentar.

