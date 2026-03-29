„L-am luat în brațe că să nu ne arunce în aer”. Povestea pacientului care a oprit un atac cu bombă într-un spital din Marea Britanie

Nathan Newby, pacientul care a oprit un atac cu bombă asupra unui spital din Leeds, Marea Britanie
Nathan Newby a stat de vorbă timp de două ore cu atacatorul pentru a-l convinge să renunțe la planul său de a arunca în aer Spitalul St. James din Leeds în 2023. Foto: Profimedia Images
Atacatorul își propusese să „ucidă cât mai mulți asistenți medicali” „Vreau să suni la poliție înainte să mă răzgândesc” Atacatorul a vrut inițial să detoneze bomba într-o bază a forțelor aeriene britanice „Cei mai mulți oameni nu ar fi făcut ceea ce a făcut el”

Un pacient care a intervenit pentru a preveni un atac cu bombă asupra unui spital din Leeds, în Marea Britanie, a dezvăluit, în primul său interviu de la atentatul eșuat din ianuarie 2023, că l-a luat în brațe pe bărbatul care era la un pas să detoneze bomba, pentru a-l ajuta să se calmeze.

Nathan Newby a stat de vorbă timp de două ore cu Mohammed Farooq, descris în instanță drept un „lup singuratic” și un „terorist auto-radicalizat”, pentru a-l convinge să renunțe la planul său de a arunca în aer Spitalul St. James din Leeds în 2023.

Farooq, care lucra în acel spital ca asistent medical, a fost condamnat pentru plănuirea unor acte teroriste și va rămâne după gratii cel puțin 37 de ani.

Newby se afla la spital în acea zi din cauza unei infecții pulmonare. El l-a văzut pe Farooq în preajma secției de maternitate și a intrat în vorbă cu el, după ce a observat că bărbatul se poartă ciudat.

„Părea nelalocul lui, așa că m-am dus la el să văd dacă este bine, dacă pot să îl înveselesc”, a povestit Newby într-un interviu pentru BBC. „El privea mereu înspre o geantă care se afla la doi metri distanță.”

Atacatorul își propusese să „ucidă cât mai mulți asistenți medicali”

Newby l-a convins pe Farooq să deschidă geanta și să îi arate ce se află înăuntru: o bombă confecționată dintr-o oală sub presiune cu 10 kilograme de explozibili înăuntru.

Bomba improvizată era de două ori mai mare decât dispozitivul folosit în atentatul de la maratonul din Boston din 2013, în care au murit trei persoane și sute de oameni au fost răniți.

„M-am gândit că nu mai am cum să scap acum, așa că mai bine stau cu el. Dacă fugeam acum, s-ar fi panicat”, a povestit Newby.

File photo dated 20/01/23 of a bomb disposal unit at St James's University Hospital, in Leeds, where patients and staff were evacuated from some parts of the building following the discovery of a suspicious package outside the Gledhow Wing.
Bomba improvizată a lui Farooq era de două ori mai mare decât dispozitivul explozibil folosit în atentatul de la maratonul din Boston din 2013. Foto: Profimedia Images

„Am rămas cu el, încercând să îi iau gândul de la ceea ce voia să facă, să îl cunosc și să înțeleg la ce se gândește și dacă pot să îi schimb părerea.”

Farooq ar fi fost supărat pe colegii lui și își propusese să „ucidă cât mai mulți asistenți medicali”, la primele ore ale zilei de 20 ianuarie 2023.

Newby l-a întrebat pe Farooq despre posibila rază a exploziei și a reușit să îl convingă să se îndepărteze de intrarea în clădire.

„Spitalul este de obicei aglomerat, oamenii intră și ies toată noaptea”, a spus Newby. De această dată, „nu era nimeni acolo, doar eu și el. Nu era nimeni căruia să îi fac un semn.”

„Vreau să suni la poliție înainte să mă răzgândesc”

Farooq s-a radicalizat privind materiale de „propagandă anti-occidentală” pe rețelele sociale și a descărcat manuale pentru comiterea unor acte teroriste, inclusiv unul care descrie cum să faci o bombă.

După ce a fost arestat, poliția a descoperit că Farooq era înarmat cu cuțite și cu un pistol fals.

Newby a spus că a vorbit mult timp cu Farooq despre problemele lui, în încercarea de a-l face să se simtă mai bine. „Mi-a cerut să mă ridic și să îl îmbrățișez, așa că i-am zis: ‘Da, ia o îmbrățișare’.”

„Atunci, mi-a zis: ‘Vreau să suni la poliție înainte să mă răzgândesc”, a povestit Newby.

În timp ce suna la poliție, Newby l-a întrebat pe Farooq dacă are și alte arme la el, iar Farooq a scos un pistol fals din geacă. Newby l-a rugat să pună pistolul pe o bancă.

Poliția a ajuns în scurt timp la fața locului și l-a arestat pe Farooq.

Mr. Nathan Newby is decorated with the George Medal by King Charles III, during an investiture ceremony at St James's Palace, London. The award recognises Mr Newby's bravery for intervening in a potential terror incident in Leeds. Picture date: Wednesday
Nathan Newby a primit Medalia George, care se acordă pentru recunoașterea unor acte de mare curaj, de la Regele Charles într-o ceremonie organizată la Palatul St. James din Londra. Foto: Profimedia Images

Atacatorul a vrut inițial să detoneze bomba într-o bază a forțelor aeriene britanice

Ținta inițială a lui Farooq ar fi fost baza Menwith Hill a forțelor aeriene britanice, folosită și de SUA. Când și-a dat seama că nu își va putea duce la capăt planurile acolo, el s-a hotărât să atace Spitalul St. James.

Judecătoarea din acest proces, Cheema-Grubb, l-a descris pe Newby drept un „om extraordinar” a cărui mărturie a fost „printre cele mai remarcabile pe care instanța le-a auzit vreodată”.

Procurorul Jonathan Sandiford a spus că „actul simplu de bunătate al lui Newby a salvat aproape sigur multe vieți”.

Un oficial important al forțelor de poliție responsabile pentru combaterea terorismului în Marea Britanie a spus că nu a văzut niciodată un atac nereușit care să fi fost atât de aproape să se producă.

„Cei mai mulți oameni nu ar fi făcut ceea ce a făcut el”

Newby „a fost persoana potrivită la locul potrivit la momentul potrivit, pentru că cei mai mulți oameni nu ar fi făcut ceea ce a făcut el”, a mai spus detectivul britanic.

Newby a spus că nu a realizat cu adevărat ceea ce s-a întâmplat decât după ce s-a întors în camera lui de la spital.

„Este o nebunie, pentru că dacă nu aș fi fost la spital, dacă nu aș fi avut acea infecție la plămâni și nu aș fi fost dus de urgență la spital, dacă aș fi rămas acasă, el ar fi făcut-o și eu aș fi văzut [atentatul] la știri”, a povestit Newby.

Medalia George, pe care Newby a primit-o de la Regele Charles într-o ceremonie organizată la Palatul St. James din Londra, este acordată pentru recunoașterea unor acte de mare curaj.

Newby a spus că se simte copleșit de faptul că a primit această distincție și „mândru că am salvat vieți”. „Îmi place să cred că oricine ar fi făcut asta.”

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
2
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-03-29T004228.932
Protest masiv la Londra împotriva extremei drepte. Organizatorii anunță jumătate de milion de oameni, estimări mai mici ale poliției
forțele de sprijin rapid din Sudan / susținători ai armatei sudaneze
Masacrul din „Gropile iadului”: De ce au ales SUA și Marea Britanie să ignore un conflict la fel de violent ca genocidul din Rwanda
Sizewell B nuclear power station Suffolk UK
Cum controlează Rusia energia nucleară a unei mari puteri europene: rolul lui Viktor Orban în a scăpa UE de dependența de Kremlin
instalatie de gaze
Unul dintre oamenii de încredere ai lui Putin spune că Europa şi Marea Britanie vor „implora” Rusia să le dea resurse energetice
donald trump
Trump reia atacurile la adresa aliaților NATO și ironizează portavioanele britanice, numindu-le „jucării”
Recomandările redacţiei
US Marines
Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul...
Iron Dome
Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la...
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi. În regiune au sosit noi trupe americane
Antarctica s-ar putea încălzi de 1,4 ori mai rapid decât restul emisferei sudice în următoarele decenii (studiu)
Citește mai multe
