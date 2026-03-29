„L-am luat în brațe că să nu ne arunce în aer”. Povestea pacientului care a oprit un atac cu bombă într-un spital din Marea Britanie

Un pacient care a intervenit pentru a preveni un atac cu bombă asupra unui spital din Leeds, în Marea Britanie, a dezvăluit, în primul său interviu de la atentatul eșuat din ianuarie 2023, că l-a luat în brațe pe bărbatul care era la un pas să detoneze bomba, pentru a-l ajuta să se calmeze.

Nathan Newby a stat de vorbă timp de două ore cu Mohammed Farooq, descris în instanță drept un „lup singuratic” și un „terorist auto-radicalizat”, pentru a-l convinge să renunțe la planul său de a arunca în aer Spitalul St. James din Leeds în 2023.

Farooq, care lucra în acel spital ca asistent medical, a fost condamnat pentru plănuirea unor acte teroriste și va rămâne după gratii cel puțin 37 de ani.

Newby se afla la spital în acea zi din cauza unei infecții pulmonare. El l-a văzut pe Farooq în preajma secției de maternitate și a intrat în vorbă cu el, după ce a observat că bărbatul se poartă ciudat.

„Părea nelalocul lui, așa că m-am dus la el să văd dacă este bine, dacă pot să îl înveselesc”, a povestit Newby într-un interviu pentru BBC. „El privea mereu înspre o geantă care se afla la doi metri distanță.”

Atacatorul își propusese să „ucidă cât mai mulți asistenți medicali”

Newby l-a convins pe Farooq să deschidă geanta și să îi arate ce se află înăuntru: o bombă confecționată dintr-o oală sub presiune cu 10 kilograme de explozibili înăuntru.

Bomba improvizată era de două ori mai mare decât dispozitivul folosit în atentatul de la maratonul din Boston din 2013, în care au murit trei persoane și sute de oameni au fost răniți.

„M-am gândit că nu mai am cum să scap acum, așa că mai bine stau cu el. Dacă fugeam acum, s-ar fi panicat”, a povestit Newby.

„Am rămas cu el, încercând să îi iau gândul de la ceea ce voia să facă, să îl cunosc și să înțeleg la ce se gândește și dacă pot să îi schimb părerea.”

Farooq ar fi fost supărat pe colegii lui și își propusese să „ucidă cât mai mulți asistenți medicali”, la primele ore ale zilei de 20 ianuarie 2023.

Newby l-a întrebat pe Farooq despre posibila rază a exploziei și a reușit să îl convingă să se îndepărteze de intrarea în clădire.

„Spitalul este de obicei aglomerat, oamenii intră și ies toată noaptea”, a spus Newby. De această dată, „nu era nimeni acolo, doar eu și el. Nu era nimeni căruia să îi fac un semn.”

„Vreau să suni la poliție înainte să mă răzgândesc”

Farooq s-a radicalizat privind materiale de „propagandă anti-occidentală” pe rețelele sociale și a descărcat manuale pentru comiterea unor acte teroriste, inclusiv unul care descrie cum să faci o bombă.

După ce a fost arestat, poliția a descoperit că Farooq era înarmat cu cuțite și cu un pistol fals.

Newby a spus că a vorbit mult timp cu Farooq despre problemele lui, în încercarea de a-l face să se simtă mai bine. „Mi-a cerut să mă ridic și să îl îmbrățișez, așa că i-am zis: ‘Da, ia o îmbrățișare’.”

„Atunci, mi-a zis: ‘Vreau să suni la poliție înainte să mă răzgândesc”, a povestit Newby.

În timp ce suna la poliție, Newby l-a întrebat pe Farooq dacă are și alte arme la el, iar Farooq a scos un pistol fals din geacă. Newby l-a rugat să pună pistolul pe o bancă.

Poliția a ajuns în scurt timp la fața locului și l-a arestat pe Farooq.

Nathan Newby a primit Medalia George, care se acordă pentru recunoașterea unor acte de mare curaj, de la Regele Charles într-o ceremonie organizată la Palatul St. James din Londra. Foto: Profimedia Images

Atacatorul a vrut inițial să detoneze bomba într-o bază a forțelor aeriene britanice

Ținta inițială a lui Farooq ar fi fost baza Menwith Hill a forțelor aeriene britanice, folosită și de SUA. Când și-a dat seama că nu își va putea duce la capăt planurile acolo, el s-a hotărât să atace Spitalul St. James.

Judecătoarea din acest proces, Cheema-Grubb, l-a descris pe Newby drept un „om extraordinar” a cărui mărturie a fost „printre cele mai remarcabile pe care instanța le-a auzit vreodată”.

Procurorul Jonathan Sandiford a spus că „actul simplu de bunătate al lui Newby a salvat aproape sigur multe vieți”.

Un oficial important al forțelor de poliție responsabile pentru combaterea terorismului în Marea Britanie a spus că nu a văzut niciodată un atac nereușit care să fi fost atât de aproape să se producă.

„Cei mai mulți oameni nu ar fi făcut ceea ce a făcut el”

Newby „a fost persoana potrivită la locul potrivit la momentul potrivit, pentru că cei mai mulți oameni nu ar fi făcut ceea ce a făcut el”, a mai spus detectivul britanic.

Newby a spus că nu a realizat cu adevărat ceea ce s-a întâmplat decât după ce s-a întors în camera lui de la spital.

„Este o nebunie, pentru că dacă nu aș fi fost la spital, dacă nu aș fi avut acea infecție la plămâni și nu aș fi fost dus de urgență la spital, dacă aș fi rămas acasă, el ar fi făcut-o și eu aș fi văzut [atentatul] la știri”, a povestit Newby.

Medalia George, pe care Newby a primit-o de la Regele Charles într-o ceremonie organizată la Palatul St. James din Londra, este acordată pentru recunoașterea unor acte de mare curaj.

Newby a spus că se simte copleșit de faptul că a primit această distincție și „mândru că am salvat vieți”. „Îmi place să cred că oricine ar fi făcut asta.”

Editor : Raul Nețoiu