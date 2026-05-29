178 de apartamente din Galați au rămas fără gaze după prăbușirea dronei rusești. Când va fi reluată alimentarea

Un număr de 178 de clienți casnici din Galați au rămas fără alimentare cu gaze naturale după ce o dronă a provocat un incendiu la blocul BR1B de pe strada Brăilei nr. 45. Distrigaz Sud Rețele a întrerupt furnizarea gazelor în cursul nopții de joi spre vineri, ca măsură de siguranță, iar reluarea alimentării depinde de verificarea și remedierea instalațiilor afectate.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar vineri, la ora 02:35, în zona în care s-a produs incidentul.

În urma întreruperii neplanificate sunt afectați 178 de clienți casnici din blocurile BR1C (scara 1) și BR1B (scările 1 și 2), situate pe strada Brăilei nr. 45 din municipiul Galați.

Distrigaz: Măsura a fost luată pentru siguranța consumatorilor

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele precizează că alimentarea a fost sistată până la verificarea instalației de utilizare aferente imobilului afectat de incendiu.

„Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură de siguranță până la verificarea, de către o firmă autorizată ANRE, a instalației de utilizare aferente imobilului amplasat pe strada Brăilei nr. 45, bloc BR1B, scara 2, din localitatea Galați. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele”, au transmis reprezentanții companiei.

Ce trebuie să facă locatarii pentru reluarea alimentării

Conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizarea gazelor naturale poate fi reluată numai după îndeplinirea unor condiții obligatorii.

Locatarii trebuie să contracteze un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea eventualelor defecțiuni și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare. Ulterior, documentele care atestă realizarea acestor operațiuni trebuie transmise către Distrigaz Sud Rețele.

Compania a atras atenția că, după reluarea alimentării, consumatorii care simt miros de gaze trebuie să contacteze imediat Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

Totodată, aceștia sunt sfătuiți să aerisească încăperea, să evite producerea de scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să nu folosească aparate electrocasnice până la verificarea situației.

Editor : A.D.