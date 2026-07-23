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Video Secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca va fi închisă de la 1 august. Motivele invocate de managerul spitalului

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Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca. Inquam Photos / George Călin
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Activitatea secției de medicină internă de la Spitalul Floreasca va fi închisă temporar, începând cu data de 1 august, după ce, în urma unui control al Direcției de Sănătate Publică București, au fost descoperite mai multe nereguli. Managerul Spitalului a luat decizia de a suspenda activitatea secției pentru a putea remedia problemele.

Principala neregulă găsită de DSP București este faptul că în secțiile de medicină internă și chirurgie cardiovasculară nu era respectată autorizația sanitară de funcționare.

Concret, spații care apăreau drept saloane pentru pacienți erau folosite, în realitate, de medici. Acest lucru se întâmplă pentru că nu există alte spații prevăzute pentru ei în spital, iar în timpul gărzilor nu au unde să se odihnească.

În urma controlului DSP, Spitalul Floreasca a primit o amendă de 25.000 de lei. 

În acest context, managerul Spitalului Floreasca, Andrei Bogdan Zidaru, a decis să suspende temporar activitatea secției de medicină internă, începând cu data de 1 august.

Medicii au primit o înștiințare care le cere să nu mai facă internări, iar pacienții urmează să fie transferați la alte spitale din București.

Potrivit unui document semnat de managerul Spitalului Floreasca, obținut de Digi24, începând cu 1 august, în secția de medicină internă se vor realiza următoarele activități:

  • „reconfigurarea organizării funcționale a secției, în concordanță cu structura aprobată și cu cerințele Direcției de Sănătate Publică (...)”;
  • „efectuarea lucrărilor de igienizare, curățenie și dezinfecție terminală la nivelul tuturor spațiilor”;
  • „reorganizarea circuitelor funcționale și a spațiilor conexe”;
  • „pregătirea secției în vederea reluării activității în condiții care să respecte toate cerințele legate de autorizarea sanitară și siguranța pacientului”;

Editor : M.G.

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