Cerere pentru reducerea temporară a locurilor la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”. „Nu putem risca viața pacienților”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de ATI nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie din Capitală a explicat situaţia de criză pe care o traversează secţia pe care o conduce şi implicit angajaţii care lucrează aici şi bebeluşii care au nevoie urgentă de ajutor.

Pentru că în ultima perioadă au plecat 7 asistente care lucrau pe această secţie şi nu a mai fost angajat personal în locul lor, posturile fiind blocate în sistem, a fost nevoit să ceară către DSP să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente, destinate bebeluşilor cu malformaţii sau cu alte afecţiuni grave, scrie News.ro.

Este o situaţie fără precedent la nivelul secţiei şi al spitalului, şi extrem de gravă, în contextul în care există permanent în jur de 10 bebeluşi din toată ţara care aşteaptă să ajungă pentru îngrijire urgentă aici, aşa cum arată o aplicaţie pe care medicul o foloseşte tocmai pentru a monitoriza în timp real cazurile nou-născuţilor care au nevoie să ajungă la Bucureşti, la Marie Curie.

„Lucrurile se supun legii, orice persoană care pleacă evident că nu va avea o altă persoană care să-i ia locul, indiferent că este medic, asistent sau infirmier.

Ca atare, pleacă asistentă, locul nu se ocupă. Dacă te duci în concediu de maternitate, nu se ocupă locul. Noi nu avem ce să discutăm legat de raportul în ATI, în secţie de reanimare de nivel 3b, unde avem pacient pe ECMO, pacient post operator chirurgie cardiacă, pacienţi instabili hemodinamic, nu se repectă, nu eram ca în Germania, o asistentă la doi pacienţi sau nu este ca în România, cum este legea, o asistentă la doi pacienţi, aşa e legea.

Noi avem o asistentă la 3, 4, 5, când sunt în concedii. Acum, plecând 7 asistente, suntem în situaţia în care trebuie să închidem şi am făcut cerere la DSP, să scoatem temporar 5 locuri din structura secţiei ca să putem face faţă şi să nu punem la risc viaţa celorlalţi pacienţi, este foarte clar”, a explicat medicul.

Ce înseamnă pentru secţie şi pentru bebeluşii internaţi situaţia de criză generată de lipsa asistenţilor medicali. Ce se întâmplă cu noua secţie ATI, aproape finalizată

În „așteptare”, pentru viață

Este posibil ca şi mai puţini bebeluşi să ajungă să poată fi salvaţi aici. În plus, se ridică şi problema asigurării de personal de specialitate pentru noua secţie de ATI-nou născuţi a cărei construcţie este aproape finalizată. Este situată în curtea unităţii sanitare şi reprezintă o extindere foarte necesară pentru secţia veche care există acum în spital.

De cele mai multe ori 10 bebeluşi din ţară sunt pe lista de aşteptare pentru a ajunge la terapie intensivă nou-născuţi de la Marie Curie.

De obicei, acest număr este între 10 şi 30 de copii în aşteptare. Rata de mortalitate este, din păcate, de 5 la mie, în creştere faţă de anii trecuţi, tocmai pentru că nu toţi copiii ajung să fie trataţi.

Secție nouă „ca la Seoul”

20 de paturi de terapie intensivă nou-născuţi vor fi adăugate celor 27 deja existente la Spitalul ”Marie Curie”.

Noua secţie va avea sala de operaţie în mijlocul reanimării, proiect unic în Europa, inspirat de la un spital din Seoul. De asemenea, va exista zonă dedicată pentru prepararea soluţiilor injectabile, RMN neonatal dedicat, spaţii de cazare pentru părinţi, bancă de lapte extinsă şi cu facilităţi noi, dar şi centru de training pentru medici şi asistente. Va trebui însă angajat personal calificat pentru secţia care va fi cea mai modernă din Sud-Estul Europei. Din păcate nici la această oră secţia nu este data în folosinţă.

„Noi suntem 27 de paturi şi am propus DSP şi directorului 5 paturi să iasă din structura secţiei, temporar, până vor veni vremuri mai bune în această ţară.

Este intrigant sau o inepţie ceea ce facem în momenul ăsta, noi terminăm un proiect PNRR foarte apreciat la nivel european, studiul de fezabilitate a fost, România nu are locuri să-şi îngrijească copiii, cam asta era, aveam pe listă 150 de copii care au decedat aşteptând un loc de internare în alte secţii.

Cred că avem numai câteva zile pe an în care vedem că pe listă sunt 2-3 cereri, dar în principal sunt peste 10 cereri, întotdeauna.

Tot timpul m-am gândit..oare noi cum trebuie să ne jertfim pentru bunăstarea ţării? La război, cum se cheamă...collateral damage, nu? Probabil că asta trebuie să facem, asta este, cineva îşi asumă responsabilitatea asta. Peste 50% sunt copii din toată ţara”, a explicat medicul Cătălin Cârstoveanu.

Heliportul de la Marie Curie este gata de doi ani, dar nici la această oră nu e dat în folosinţă

„Heliportul am senzaţia că este o poveste închisă. Nu înţeleg, nu-i înţeleg, este gata de atâta vreme şi nu pot să angajeze 4 sau 5 oameni să operaţionalizeze acel heliport care stă în paragină, nu pot să înţeleg.

Avem n pacienţi care vin cu avionul din diverse zone ale ţării, care aterizează pe aeroporturi şi vin cu elicopterul sau cu ambulanţele.

Înseamnă timp pierdut, înseamnă echipaje care vin suplimentar, înseamnă costuri suplimentare, uneori vieţi care se pierd.

Am spus - ”Dacă pentru o viaţă pe an înseamnă că trebuie să existe un heliport, asta este foarte bine”. Iţi trebuie 100 de morţi ca să dai drumul la un heliport? Un milion de oameni morţi pe străzi ca să faci autostrăzi? Cam aşa. Sunt foarte semănătoare lucrurile”, a explicat Dr. Cătălin Cârstoveanu.

Editor : Sebastian Eduard