Senatul dă undă verde utilizării dronelor în agricultură: reguli clare pentru tratamentele fitosanitare

Senatul a adoptat un proiect care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor în aplicarea tratamentelor pentru protecția plantelor. România se aliniază astfel țărilor europene unde aceste tehnologii sunt deja folosite pentru a sprijini fermierii și pentru a face agricultura mai sigură, mai rapidă și mai eficientă, spune USR, inițiatorul propunerii legislative. Propunerea legislativă urmează să fie votat de Camera Deputaților.

Noua reglementare tratează dronele agricole la fel ca utilajele folosite deja în ferme, ceea ce va permite fermierilor să le folosească fără birocrație inutilă și cu respectarea tuturor normelor de siguranță și protecție a mediului, arată comunicatul de presă al USR.

Inițiativa de lege adoptată de Senat poate fi accesată AICI.

Ce aduce nou proiectul:

reguli clare pentru folosirea dronelor la tratamentele fitosanitare;

aplicarea tratamentelor în condiții sigure, cu atenție la mediu și la sănătatea operatorilor;

⁠un cadru previzibil pentru companiile și fermierii care vor să folosească aceste tehnologii;

⁠tratamente agricole mai precise, cu mai puțină soluție și într-un timp mult mai scurt.

Senatorul USR Sebastian Cernic, președintele Comisiei pentru agricultură, a subliniat că proiectul este gândit pentru a veni în sprijinul fermierilor.

„Fermierii au nevoie de soluții rapide atunci când culturile sunt afectate și nu își permit să piardă timp cu birocrația. În alte țări europene, dronele sunt deja folosite cu succes, iar rezultatele sunt clare: mai puține substanțe folosite, intervenții mult mai rapide și un impact mai mic asupra mediului. Toate aceste lucruri se traduc în costuri mai mici și produse mai accesibile pentru consumatori”, a afirmat Cernic.

Ce înseamnă asta pentru agricultură:

tratamente aplicate mai eficient;

economie de substanțe și resurse;

⁠mai puține utilaje grele pe teren și un impact redus asupra solului.

La rândul său, senatorul USR Sorin Șipoș, membru al Comisiei pentru agricultură din Senat și inițiator al proiectului legislativ, a declarat că inițiativa rezolvă o problemă reală pentru agricultura modernă: lipsa unui cadru clar pentru utilizarea dronelor în aplicarea tratamentelor fitosanitare.

„Prin certificarea obligatorie a piloților, notificarea autorităților și trasabilitatea tratamentelor, legea crește siguranța, protejează mediul și permite fermierilor să folosească echipamente moderne care sporesc productivitatea și reduc costurile. E o reglementare necesară, care aduce România în pas cu practicile europene și oferă agriculturii noastre instrumente mai eficiente pentru a face față schimbărilor din sector”, a declarat Sorin Șipoș.

Senatul a adoptat proiectul, ca prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.

Editor : Ana Petrescu