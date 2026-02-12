Purtătorul de cuvânt al USR îi cere lui Radu Oprea să demisioneze din Guvern, după ce a comparat tăierile de personal cu Auschwitz

Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, îi cere lui Radu Oprea să se retragă din funcția de secretar general al Guvernului, după ce social-democratul a comparat tăierile de cheltuieli și de personal din instituții cu Auschwitz. „Arată dispreț față de victimele Holocaustului”, susține acesta.

„Am fost personal față în față cu mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului, unii chiar ai Auschwitzului. I-am ascultat. Am fost personal în situația de a desface contractele de muncă ale unor angajați, din motive economice, financiare. I-am ascultat. Îmi pare absurd chiar și să pun cele două situații una lângă alta. Le-a pus Radu Oprea și i s-a părut că e în regulă. Josnic. Dar știu că Radu Oprea nu e vreun prost care nu realizează ce spune. Așa că am fost sigur că va înțelege repede cât de nepotrivit e și își va cere scuze public. L-aș fi ascultat.

Nu doar pentru ceea ce a spus recent, ci mai ales pentru ceea ce nu a mai spus, îi cer public lui Radu Oprea să se retragă. Dacă n-a putut să retragă ce a spus, trebuie să se retragă din locul în care a spus enormitatea: din funcția publică”, a scris Cristian Seidler pe pagina sa de Facebook.

Purtătorul de cuvânt al USR mai spune că „banalizarea răului absolut” arată dispreț față de victimele Holocaustului: „Răul absolut nu poate fi banalizat. Exterminarea a 6 milioane de evrei în mod planificat și organizat e răul absolut. Oricine compară asta cu orice altceva arată un dispreț profund pentru victimele Holocaustului, prin banalizarea răului absolut și nu poate fi parte dintr-o putere a statului”.

Nu este singurul care cere demisia lui Radu Oprea. Miercuri seară, deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, i-a cerut și el secretarului general al Guvernului să plece acasă.

Într-o reacție pentru Hotnews.ro, secretarul general al Guvernului a comparat tăierile impuse de Executiv cu Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat radu Oprea.

Întrebat de Digi24.ro de ce a făcut o astfel de comparație, Radu Oprea a transmis: „De ce consideri că tăiatul este cel mai bun lucru? Dacă șeful tău te-ar considera doar un cost, demnitatea ta de ființă umană unde ar mai fi? Ai nevoie de respect la locul de muncă. Nu poți să pui doar eticheta că ești un bugetar, un borfaș și furi banii statului. Am această retorică, o spun întotdeauna, că nu suport mentalitatea de sclav”, a declarat social-democratul.

