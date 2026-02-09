Live TV

Data publicării:
statie smart galati
La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat, iar de vină ar fi ploile din ultima perioadă. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Singura stație smart de transport local din Galați se „scufundă”, la propriu. Dotată cu Wi-Fi, camere de măsurare a temperaturii și display-uri pentru verificarea traficului autobuzelor și a evenimentelor din oraș, stația se degradează rapid. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat, iar de vină ar fi ploile din ultima perioadă. În timp ce localnicii fac haz de necaz pe rețelele sociale, reprezentanții primăriei transmit că vor interveni abia când vremea le va permite.

Tehnologia e de ultimă generație, dar condițiile fizice și starea de întreținere lasă de dorit. Terenul de sub singura stație de autobuz inteligentă din Galați s-a tasat, după ploile din ultima perioadă, iar autoritățile locale nu au găsit încă o soluție. A fost inaugurată în decembrie 2023, iar acum dă semne de oboseală.

„Nu arată bine deloc”, e de părere o localnică.

Este dotată cu wi-fi, camere de recunoaștere facială, sisteme de monitorizate a temperaturii și încărcare USB pentru telefoane.

„Nu am primit niciodată informații utile despre temperatură sau despre statistici pe această stație”, spune un tânăr.

„Ar trebui ușor 'coafată'. Ar trebui să fie cea mai 'coafată'”, crede altcineva.

Nici reacțiile online nu au întârziat să apară.

„Întreaga situație a stârnit reacții amuzante pe rețelele sociale. Oamenii au spus despre automatul de bilete că seamănă cu turnul din Pisa sau că este în stare de ebrietate și că meseriașii au plecat în Occident, iar la noi lucrează necalificați”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Toate stațiile de autobuz din oraș sunt în administrarea primăriei, care nu a luat până acum nicio măsură.

„Cunoaștem situația din acea zonă, iar când vremea va permite, se va interveni pentru identificarea cauzelor tasării si remedierea acesteia”, au transmis reprezentanții Primăriei Galați.

Stația inteligentă a fost proiectată și construită de un grup de ingineri absolvenți ai Universității Dunărea de Jos din Galați.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

