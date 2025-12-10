Sistemul EES cu preluarea datelor biometrice funcţionează începând de astăzi în punctele de trecere a frontierei din România

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează începând de miercuri cu preluarea datelor biometrice - imagine facială şi patru amprente digitale - în cele 12 puncte de trecere a frontierei în care a fost deja implementat.

„La acest moment, sistemul este operaţional în următoarele puncte de trecere a frontierei: Sighet (judeţul Maramureş), Vicovu de Sus (judeţul Suceava), Stânca şi Racovăţ (judeţul Botoşani), Midia (judeţul Constanţa), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Jimbolia, Lunga, Moraviţa (judeţul Timiş), Halmeu (judeţul Satu Mare), aeroporturile Suceava şi Sibiu”, transmite Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetăţean non-UE, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice şi calculează automat durata şederii legale.

"La prima intrare vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră", precizează IGPF.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene - www.travel-europe.europa.eu/ees.

