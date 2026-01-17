Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de implicare într-o rețea de trafic de migranți

Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoara, suspectați că ar fi implicat într-o rețea de trafic de migranți, după ce au refuzat să se supună somațiilor și au distrus probe în timpul unei acțiuni în trafic.

În timpul acțiunii, persoanele nu s-au supus somațiilor legale, iar cetățeanul afgan a fost violent și a distrus mijloace de probă, potrivit comunicatului de presă al Poliției de Frontieră. Ulterior, amândoi au fost imobilizați și conduși la sediul ITPF Timișoara pentru verificări.

Din cercetări a reieșit că, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, cei doi, împreună cu doi cetățeni pakistanezi deja arestați pe 15 ianuarie, ar fi desfășurat activități de racolare, ghidare, adăpostire și transport a migranților, în scopul trecerii ilegale a frontierei.

Pe 17 ianuarie, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș. Față de cei doi suspecți au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați judecătorului de Drepturi și Libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale corespunzătoare. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.

Editor : Ana Petrescu