Slatina interzice jocurile de noroc, cu excepția Loteriei Române. Aproximativ 90 de săli și agenții vor fi închise în următorul an

Consiliul Local Slatina a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, un proiect inițiat de primarul Mario De Mezzo prin care sunt interzise activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiu, cu excepția celor de tip loto organizate de Loteria Română. Măsura face ca Slatina să devină primul municipiu din România care adoptă o astfel de decizie, iar sălile de jocuri și agențiile de pariuri vor dispărea treptat din oraș în următorul an, pe măsură ce expiră autorizațiile de funcționare.

Potrivit Agerpres, ședința în care a fost votat proiectul a fost marcată de proteste ale angajaților și reprezentanților sălilor de jocuri de noroc din oraș.

Aceștia au cerut consilierilor locali să nu aprobe măsura, argumentând că sute de oameni își vor pierde locurile de muncă. În ciuda protestelor, aleșii locali au votat pentru interzicerea acestor activități.

Sălile de jocuri vor dispărea treptat în următorul an

Primarul Slatinei a explicat că închiderea sălilor de jocuri și a agențiilor de pariuri nu va fi imediată, ci se va produce treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile de funcționare.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi am interzis desfășurarea activităților de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiul Slatina. Hotărârea produce deja efecte. Operatorii trebuie să prezinte, la reînnoirea autorizației de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, și o autorizație de funcționare de la Slatina”, a declarat Mario De Mezzo.

Autorizațiile emise de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc sunt valabile un an. Astfel, unele firme care au obținut autorizația chiar înainte de apariția ordonanței pot funcționa până la expirarea acesteia.

„Sunt operatori care și-au luat autorizația cu o zi înainte de apariția ordonanței în Monitorul Oficial și pot funcționa până pe 24 februarie. După aceea, când vor merge la autorizare, trebuie să prezinte o autorizație de funcționare de la Slatina, pe care nu o vor avea”, a explicat edilul.

Primarul: angajații au timp să își găsească alte locuri de muncă

Potrivit primarului, perioada de tranziție de până la un an ar trebui să ofere timp angajaților din industrie să își găsească alte locuri de muncă.

„Există o predictibilitate pentru operatorii de săli de jocuri. Ei știu foarte bine când închid, angajații știu când le expiră contractele. În decurs de un an, de la apariția ordonanței în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nicio sală de jocuri”, a subliniat De Mezzo.

Acesta a precizat că înțelege nemulțumirea celor care lucrează în acest domeniu, însă consideră că interesul comunității trebuie să primeze: „Beneficiul pentru sănătatea municipiului Slatina este incomparabil mai mare decât situația temporară dificilă prin care unii oameni vor trece”.

Primăria susține că bugetul local nu pierde bani

Primarul a afirmat că orașul nu va pierde bani la bugetul local prin închiderea sălilor de jocuri de noroc, deoarece taxele sunt plătite în prezent la bugetul de stat.

„Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli. Pierde doar un potențial câștig, pentru că am fi putut impune o taxă pe metru pătrat dacă permiteam funcționarea lor. Prefer însă să eliminăm această toxicitate din oraș”, a explicat Mario De Mezzo.

Potrivit acestuia, dispariția acestor afaceri ar putea duce și la scăderea chiriilor pentru spațiile comerciale: „Proprietarii preferă să închirieze la o sală de păcănele și să câștige 3.000 de euro pe lună decât la o covrigărie care plătește 800 de euro. În timp, prețurile se vor regla și spațiile vor putea fi ocupate de alte tipuri de afaceri”.

Potrivit referatului proiectului adoptat vineri, în municipiul Slatina funcționează în prezent aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc și aproximativ 20 de agenții de pariuri sportive.

