Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau cozonacii, celebră în presa străină. Ce detaliu le-a atras atenția

Povestea șoferiței din județul Constanța, prinsă de polițiști în timp ce conducea cu 176 km/h și care a explicat că „i se ardeau cozonacii în cuptor”, a depășit rapid granițele României și a ajuns în presa din Germania, Austria și Elveția, unde a stârnit interes și amuzament în rândul cititorilor. Jurnaliștii străini au simțit nevoia să explice ce este cozonacul, un detaliu care a atras în mod special atenția publicului.

Difuzarea pe scară largă a fost amplificată de agenția de presă dpa, care a distribuit informația către numeroase redacții.

Astfel, povestea a apărut în mai multe ziare și site-uri importante din spațiul german, fiind prezentată drept un exemplu inedit din perioada sărbătorilor.

Cozonacul, explicat cititorilor străini

Un detaliu care a atras atenția a fost nevoia jurnaliștilor străini de a explica termenul de cozonac, desert tradițional românesc asociat cu sărbătorile.

În același timp, presa germană a preluat și ironia polițiștilor români, care au remarcat că suma pe care șoferița o va plăti ca amendă ar fi fost suficientă pentru a cumpăra aproximativ 20 de „cozonaci premium”.

