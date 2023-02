Specialist INFP: Frecvenţa cutremurelor în Gorj scade, însă magnitudinea lor rămâne ridicată

Replicile cutremurelor din Gorj scad în frecvenţă, dar magnitudinea acestora rămâne ridicată arată datele Institutului Naţional de Fizică a Pământului care a anunațat că este de așteptat ca aceste replici să aibă loc timp de aproximativ o lună după cutremurele majore din 13 și 14 februarie.

"Numărul lor descreşte, în schimb, magnitudinea lor nu descreşte atât de mult. A fost şocul principal de 5,7, care a urmat unui cutremur de 5,2. Am avut şi în această dimineaţă un cutremur de 3,9. Ne aşteptăm ca şi în următoarele săptămâni să avem cutremure destul de multe. Sperăm că nu cu magnitudini peste 5 în această zonă", a declarat un expert INFP în cadrul unei conferinţe de presă.

El a precizat că în zona Gorj s-au înregistrat, de-a lungul anilor, mai multe cutremure, dar nu atât de puternice ca cele din 13 şi 14 februarie.



"Această secvenţă nu a venit chiar din senin. (...) Și în 1943 a fost un cutremur în zonă şi în 1963 şi tot aşa. Sigur, nu au fost la fel de puternice ca şocul principal de 5,7 care a fost zilele acestea", a menţionat specialistul INFP.



Acesta a adăugat că oamenii ar trebui să folosească sursele oficiale de informare despre cutremure.

"De bază rămâne siteul INFP, atât în varianta detaliată, cât şi în cea simplificată, atunci când valorile de trafic sunt de ordinul miilor pe secundă. Dincolo de acesta, recomand şi portalul PhENOMeNAL, un proiect al INFP, unde puteţi vedea şi pe o hartă şi filtra informaţiile despre cutremure. Mai este şi această aplicaţie pe care am lansat-o acum câteva zile, care are de altfel două moduri de vizualizare, una optimizată pentru telefoanele mobile şi alta mai detaliată. Şi, în plus, este site-ul EMSC, un fel de organizaţie la nivel european”, a spus specialistul INFP.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunţat că a montat echipamente noi de măsurare a seismelor în localităţile Leleşti, Runcu, Peştişani şi Bâltişoara, din judeţul Gorj. Acestea transmit date în timp real şi înregistrază inclusiv seisme de magnitudine mică şi foarte mică.

