Live TV

Cutremur în județul Buzău, în noaptea de sâmbătă spre duminică

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs duminică, la ora locală 1:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 130 de kilometri şi a avut intensitatea I.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51 km est de Braşov, 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km sud de Buzău, 62 km nord de Ploieşti, 78 km sud de Focşani şi 86 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs şase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,6 grade, scrie Agerpres.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
4
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică la prânz
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbătă în Japonia
seismograf cutremur
Cutremur cu magnitudinea de 6,1, luni dimineață, în Japonia
Japonia steag
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Seismograf care înregistrează un cutremur.
Cutremur de 7,4 în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_41_INQUAM_Photos_George_Calin
Soluția lui Ludovic Orban la actuala criză politică: În locul...
Imaginile generate de inteligența artificială. Foto captură video
Imagini generate de IA arată avioane Su-30 cu steagurile NATO în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Noi date de la ANM: vreme instabilă, cu ploi puternice, temperaturile...
Kim Jong Un
Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim...
Ultimele știri
Accident în Sectorul 6 al Capitalei: un șofer beat a intrat cu mașina într-un troleibuz
Astronautul Charles Duke, membru al misiunii Apollo 16, interviu la Digi24 despre experința sa în spațiu: „E natura umană să explorăm”
Israelul a înființat o bază secretă în deșertul irakian chiar înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care lucrurile se așază, în sfârșit. Urmează o perioadă mult mai bună, în care stresul și...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Gigi Becali, în genunchi! Imaginea virală cu patronul FCSB făcută duminică dimineața 
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Rică Răducanu, replici geniale la 80 ani: “Cum mă simt? Toate cele 3 picioare s-au dus naibii!”
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Imaginea cu care Alexandru Țiriac a ”cucerit” internetul: ”Numește un duo mai bun”
Pro FM
Mira a depășit despărțirea de iubit și se distrează în Portugalia. A pozat în bikini pe plajele din Algarve
Film Now
Nate din "Diavolul se îmbracă de la Prada", scos din partea a doua. Viață la fermă, departe de Hollywood
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă