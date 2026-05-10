Cutremur în județul Buzău, în noaptea de sâmbătă spre duminică

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs duminică, la ora locală 1:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 130 de kilometri şi a avut intensitatea I.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51 km est de Braşov, 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km sud de Buzău, 62 km nord de Ploieşti, 78 km sud de Focşani şi 86 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs şase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,6 grade, scrie Agerpres.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

