1 septembrie devine Ziua Națională a Sportului Paralimpic. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care data de 1 septembrie devine Ziua Naţională a Sportului Paralimpic.

Proiectul de lege a fost adoptat, decizional, de Camera Deputaților pe 22 aprilie și are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 1 septembrie ca Ziua Naţională a Sportului Paralimpic.

Potrivit actului normativ, ziua va fi dedicată recunoaşterii publice a contribuţiei sportivilor paralimpici români la afirmarea valorilor sportului şi la promovarea incluziunii sociale prin activitate fizică şi performanţă.

Astfel, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile din domeniul educaţiei, sportului, culturii şi protecţiei sociale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot organiza sau sprijini manifestări publice, acţiuni educative, activităţi sportive sau artistice dedicate acestei zile.

Comitetul Național Paralimpic din România a salutat adoptarea legii de către Parlament, precizând că decizia reprezintă un moment de referință pentru sportul paralimpic românesc și consfințește, la nivel legislativ, recunoașterea performanțelor sportivilor paralimpici, potrivit unui comunicat de presă.

Data de 1 septembrie are o valoare simbolică, marcând momentul în care România a obținut prima medalie de aur paralimpică din istorie, prin performanța lui Eduard Novák la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012.

„Instituirea Zilei Naționale a Sportului Paralimpic este un gest de normalitate și de respect față de sportivii care, prin performanțele lor, au demonstrat că limitele pot fi depășite. Este, în același timp, un pas esențial pentru recunoașterea valorii sportului paralimpic în România și pentru construirea unei societăți mai incluzive.

Această celebrare vorbește despre curaj, demnitate și egalitate. Este un semnal clar că sportul paralimpic merită respect, susținere și vizibilitate. Nu ne vom opri până când România nu va deveni o forță a sportului paralimpic în Europa și în lume”, a declarat Eduard Novák, președintele Comitetului Național Paralimpic, conform sursei citate.

Inițiativa legislativă a fost depusă de deputata UDMR Csép Éva Andrea. Senatul a adoptat proiectul pe 6 octombrie 2025, ca prim for sesizat, iar pe 22 aprilie 2026 acesta a primit votul decizional al Camerei Deputaților.

Comitetul Național Paralimpic, înființat în 2001, coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România și este membru al Comitetul Paralimpic Internațional.

