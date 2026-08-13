David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 metri liber de la Campionatul European de Natație de la Paris

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber, câștigând semfinala 1 de la Campionatul European de Natație de la Paris cu timpul de 1:44:56, cel mai bun din ambele semifinale.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în finala probei de 200 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100.

Germanul Lukas Martens a fost înregistrat cu al doilea timp, 1 min 44 sec 79/100, iar al treilea timp a aparţinut britanicului James Guy, 1 min 45 sec 14/100, scrie Agerpres.

Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber la Europenele de la Paris, avusese în seriile de joi dimineaţa doar al patrulea timp, 1 min 46 sec 06/100.

Finala va avea loc vineri, de la 19:36, ora României.

Știre în curs de actualizare.

Editor : Liviu Cojan