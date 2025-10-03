Live TV

Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia

Foto: Facebook / Federația Română de Haltere

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.

Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 la cat. 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

România participă cu patru sportivi la Mondiale, în continuare urmând să evolueze Andreea Cotruţa (cat. 63 kg) şi Luis Rodriguez (cat. 110 kg), relatează Agerpres.

Peste 500 de sportivi din 93 de ţări participă la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde, primul test internaţional din acest nou ciclu olimpic Los Angeles 2028 rezervat seniorilor.

Editor : Liviu Cojan

