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România a obținut locul 1 pe naţiuni la Campionatele Mondiale de canotaj U19, cu 6 medalii câștigate

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România a obținut locul 1 pe naţiuni la Campionatele Mondiale de canotaj U19, cu 6 medalii câștigate. Foto: federatia Romana de Canotaj
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După cele 4 medalii cucerite sâmbătă, la Campionatele Mondiale U19 de la Plovdiv, au venit alte două: aur şi argint, iar România încheie competiţia cu 6 medalii – 3 de aur, una de argint şi două de bronz – şi locul 1 în clasamentul pe naţiuni după medalii.

Duminică, echipajul feminin de 8+1, format din Teodora Sandu, Carolina Pănuţă, Elena Bianca Niţu, Maya Renata Bumbac, Elena Denisa Baciu, Mariana Casu, Angela Gabriela Cazacu, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc şi Sarra-Maria Vasca, a devenit campion mondial Under19.

Argintul a fost cucerit de echipajul de 8+1 mixt: Anca-Andreea Culidiuc, Denisa Mihaela Vasilica, Răzvan Ioan Marin, Andrei Mihai Bălan, Radu-Andrei Enescu, Dumitru Cristian Pascari, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu şi Sarra-Maria Vasca.

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Celelalte două titluri mondiale au fost câştigate de Radu-Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari, la dublu rame masculin, şi de Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc şi Denisa Mihaela Vasilica, la patru rame feminin.

Cele două medalii de bronz au venit prin Gabriela Costinela Ursu şi Andreea Măriuca Dumitraşcu, la dublu vâsle feminin, şi prin Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria-Elena Maximiuc, la patru vâsle feminin..

42 de sportivi au reprezentat România la Plovdiv.

Editor : A.P.

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