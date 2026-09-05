România intră cu opt echipaje în lupta pentru medalii în Finalele A ale Europenelor U23 de canotaj

România va avea opt echipaje în lupta pentru medalii la Campionatele Europene U23 de canotaj de la Kruszwica, în Polonia. Sportivii români și-au asigurat sâmbătă calificarea în Finalele A, după rezultate solide în seriile și cursele preliminare.

Opt echipaje româneşti s-au calificat, sâmbătă, în Finalele A la Campionatele Europene de canotaj U23 de la Kruszwica (Polonia). La schif simplu feminin, Bianca Ifteni s-a calificat în Finala A după a câştigat prima serie (08:20,07). La masculin, Marian Gabriel Guia va lua startul în Finala C, după ce a fost al patrulea în prima serie (07:56,08).

Iulica-Maria Ursu şi Andreea Petraş au câştigat prima serie la dublu rame feminin (07:54,53), iar acest lucru le-a adus calificarea în Finala A.

La dublu rame masculin, Mateus-Simion Cozminciuc şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu s-au calificat în Finala A după ce s-au impus în a doua serie (07:00,04). La patru rame masculin, Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu au câştigat a doua serie (06:21,09), obţinând biletul pentru Finala A.

La patru rame feminin, România (Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu şi Iuliana Isabela Boldea) a câştigat cursa preliminară (07:38,07).

În proba feminină de patru vâsle, Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria-Elena Maximiuc s-au clasat pe locul al treilea în cursa preliminară (06:58,63).

La dublu vâsle masculin, David Costel Chitic şi Daniel Vasile Chitic s-au clasat pe patru în prima serie (07:04,13), la fel şi în a doua semifinală (06:53,04), astfel că vor evolua în Finala B.

În proba masculină de opt plus unu, România (Antonel Avăcăriţei, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Taşcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu şi Maria-Antonia Iancu) a câştigat prima serie (05:54,77) şi va evolua în Finala A.

România (Maria Ariana Balint, Andreea Petraş, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi şi Irina Lucia Andreea Despa) a câştigat prima serie la opt plus unu feminin (06:43,22), urmând să evolueze în Finala A.

Editor : M.I.