Șase medalii de aur și una de argint obținute duminică de sportivii români la CE de canotaj Under23 din Polonia

Echipajele României au obţinut alte șase medalii de aur și una de argint, duminică, la CE Under23 de canotaj din Polonia.

Antonel Avăcăriţei, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Taşcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu şi Maria-Antonia Iancu au obţinut aurul în proba de 8+1 masculin (BM8+), după o finală dominată categoric, transmite News.ro.

Tot aur au câştigat şi Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu şi Iuliana Isabela Boldea în proba de patru rame feminin (BW4-).

Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria-Elena Maximiuc s-au impus în proba de patru vâsle feminin (BW4x).

De asemenea, aur au câştigat şi Maria Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi şi Irina Lucia Andreea Despa, în proba de 8+1 feminin (BW8+).

Tot duminică, Iulica-Maria Ursu şi Andreea Petras au câştigat medalia de aur în proba de dublu rame feminin (BW2-), iar Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu, s-au impus în proba de patru rame masculin (BM4-).

În proba de dublu rame masculin (BM2-), Mateus-Simion Cozminciuc şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu au obţinut medalia de argint.

Editor : B.E.