Atacantul Angliei, Marcus Rashford, mesaj emoționant despre dezamăgirea ultimelor 24 de ore: Nu-mi cer scuze pentru cine sunt

Atacantul Angliei și Manchester United, Marcus Rashford, a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre dezamăgirea pe care a trăit-o în ultimele 24 de ore. El este unul dintre cei trei jucători care au ratat loviturile de departajare, pecetluind victoria Italiei, devenind ținta atacurilor rasiste. "Îmi cer scuze pentru asta, dar nu îmi cer scuze pentru cine sunt", subliniază el, citat de BBC.

După înfrângerea Angliei în finala EURO 2020, trei dintre jucătorii selecționatei Albionului au fost bombardați cu mesaje rasiste pe rețelele sociale. Fanii s-au dezlănțuit împotriva jucătorilor de culoare - Marcus Rashford, Jadon Sancho și Bukayo Saka – cei care au ratat loviturile de departajare.

Atacantul lui United a făcut referire și la insultele rasiste pe care le-a primit din partea fanilor, spunând că este mândru de cine este și de mediul din care provine.

"Nu știu de unde să încep și nu știu ce cuvinte să folosesc pentru a exprima ceea ce simt în acest moment. Am avut un sezon dificil, cred că acest lucru e clar pentru toată lumea și, de asemenea, cred că am intrat în acea finală cu o lipsă de încredere.

Am fost tot timpul încrezător la penalty-uri, dar acum am simțit că ceva nu e în regulă. Am pierdut cam mult timp până să execut și rezultatul nu a fost cel pe care l-am dorit. Mă simt ca și cum mi-am dezamăgit colegii. Tot ce mi s-a cerut pentru a ajuta echipa a fost un penalty. Mi-am zis că pot executa penalty-uri și în somn, așa că de ce nu să o fac și acum?

Nu există cuvinte pentru a descrie cum mă simt. Final! 55 de ani. Istorie. Tot ceea ce pot spune e că îmi pare rău. Mi-aș dori să fi mers altfel.

În timp ce continuu să-mi cer scuze, vreau să le transmit colegilor: Vara aceasta a fost una dintre cele mai bune perioade pe care le-am trăit vreodată și ați jucat cu toții un rol în asta. A fost construită o frăție care este de neîntrerupt. Succesul vostru este și succesul meu. Eșecurile voastre sunt și ale mele.

Fac parte dintr-un sport în care mă aștept să citesc lucruri scrise despre mine. Fie că este vorba de culoarea pielii mele, locul unde am crescut sau, cel mai recent, modul în care decid să-mi petrec timpul în afara terenului.

Pot să-mi critic performanța mea toată ziua, execuția mea nu a fost suficient de bună, ar fi trebuit să marchez, dar nu îmi voi cere niciodată scuze pentru cine sunt și de unde am venit. Nu m-am simțit niciun moment mai mândru decât să port acei trei lei pe piept și să-mi văd familia într-o mulțime de zeci de mii de oameni.

Am visat la astfel de zile. Mesajele pe care le-am primit astăzi au fost copleșitoare în sens pozitiv și văzându-le am fost aproape să plâng. Comunitățile care întotdeauna mă strâng în brațe continuă să mă țină sus.

Sunt Marcus Rashford, am 23 de ani, sunt un bărbat negru din Withington și Wythenshawe, South Manchester. Dacă nu am nimic altceva, am asta. Pentru toate mesajele amabile, vă mulțumesc. Mă voi întoarce mai puternic. Ne vom întoarce mai puternici.", a fost mesajul postat de Rashford pe contul personal de Twitter.

Asociația engleză de fotbal s-a declarat că este "îngrozită" și "dezgustată" de comentariile rasiste și a cerut cele mai dure pedepse pentru cei responsabili.

Injuriile au fost denunțate și de primarul Londrei. Sadiq Khan, a cerut companiilor de socializare să elimine astfel de conţinut de pe platformele lor."Cei responsabili pentru abuzuri dezgustătoare din spaţiul online trebuie să răspundă pentru faptele lor - iar companiile de socializare trebuie să acţioneze imediat pentru a elimina şi preveni această dfiscurs de ură", a transmis Khan într-un tweet.

Federaţia engleză de fotbal a emis un comunicat prin care condamnă abuzurile rasiste de după finală.

Poliţia britanică a spus că va investiga postările online.

"Suntem conştienţi de o serie de comentarii ofensive şi rasiste pe reţelele sociale care sunt direcţionate către fotbalişti în urma finalei #Euro2020", a scris pe Twitter poliţia metropolitană. "Acest abuz este total inacceptabil, nu va fi tolerat şi va fi investigat".

Editor : G.M.